РФС рассмотрит заявки "Сочи" и "Тамбова" в РПЛ 15 мая

Комиссия по лицензированию РФС рассмотрит заявки от "Сочи" и "Тамбова" на участие в премьер-лиге. Клубы обеспечили себе два первых места в Олимп-ФНЛ после поражения "Томи" от "Шинника" (0:1). Уже известно, что они займут места "Анжи" и "Енисея".

- 14 и 15 мая будут комиссии. 14 мая будет заседание по РПЛ, 15 мая - по ФНЛ и ПФЛ. Все клубы подали заявки. "Сочи" и "Тамбов" подали заявки на лицензирование для участия в премьер-лиге", - сказал начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.