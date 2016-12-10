РФС обязал "Динамо" погасить долги перед Денисовым, Погребняком и Дьяковым

Палата по разрешению споров РФС рассмотрела претензии Игоря Денисова, Виталия Дьякова и Павла Погребняка к "Динамо", сообщает официальный сайт организации. Комиссия удовлетворила требования игроков частично.
Денисову бело-голубые должны зарплату за август и сентябрь 2016 года, а также проценты за задержку выплат, Дьякову - зарплату за сентябрь, проценты за задержку и расходы на представителей, Погребняку - бонусы за сентябрь и октябрь, проценты за задержку и расходы на представителей.
Кроме того, на "Динамо" наложен запрет на регистрацию новичков. Он будет снят после того, как клуб расплатится по долгам.
regjy
Погребняку на такси не хватает??? переутомился видимо "играя".
18:12
rusfed 2.0
Государственный ВТБ оплатит ))
23:44 10 декабря
Гаттузо зол!
...а мясковское днонамо- это мусорная яма! А мясковский шпартачег- это мусорный бочок!////Правильно парни доите мусорный прожект, пока его не обанкротят и не закроют.
23:41 10 декабря
ЗЮК
+-=0,0=это твой рабочий инструмент.
23:16 10 декабря
+-=0
вперёд Спартак! кто болеет за спартак -тот прид..рок и ду..ак !!!
23:04 10 декабря
вперёд Спартак!
Что за мусорная яма - это общество ...)))))))))))))))))))))))
22:48 10 декабря
shpasic
интересно, за что Погребняку бонусы?))
22:27 10 декабря