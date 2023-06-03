Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 18:14

Рахимов: «Вылет «Уфы» из первой лиги — это больно»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что чувствует после вылета «Уфы» из первой лиги.

«Это больно, потому что в клубе много людей, с кем я работал. Переживал за «Уфу», но, к сожалению, к этому шло несколько лет: если «Уфа» вылетит из премьер-лиги, то дальше будет очень сложно. Так и получилось. Я и перед последним матчем желал, чтобы все получилось хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Рахимова.

58-летний специалист возглавлял «Уфу» с 2020 по 2021 год.

«Уфа» потерпела поражение от «Кубани» в матче 34-го тура первой лиги (1:2), который прошел 3 июня. Команда заняла 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 32 очка, и вылетела во вторую лигу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rashid-rahimov-vy-let-ufy-iz-pervoj-ligi-e-to-bol-no/
Рашид Рахимов
Первая лига
ФК Уфа
0
Читайте также
Норвежцы отказались от бойкота Олимпиады-2024. Они приедут в Париж, даже если допустят Россию
Бились на глазах расфуфыренных женщин. Массовая драка на самых гламурных соревнованиях
Шестнадцать человек пострадали при столкновении 12 авто в Санкт-Петербурге
Глава МО Британии посоветовал импортерам российского оружия «вернуть его продавцу»
Синоптик рассказал о редком погодном явлении в Москве
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рахимов: «Я прекрасно понимал, что такое «Рубин» — все держат в уме победу над «Барселоной»

Колыванов — о вылете «Уфы» в ФНЛ-2: «Всегда все упирается в финансы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
7
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
8
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
9
 КАМАЗ 33 11 11 11 35-34 44
10
 Волгарь 33 11 11 11 37-37 44
11
 Нефтехимик 33 11 11 11 32-33 44
12
 Акрон 33 9 16 8 34-36 43
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 - : -
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости