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Рахимов: «Я прекрасно понимал, что такое «Рубин» — все держат в уме победу над «Барселоной»

Алина Савинова
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о возвращении казанской команды в РПЛ.

«Я прекрасно понимал, что такое «Рубин». Эта команда была чемпионом, в Лиге чемпионов играла. Все держат в уме и победу над «Барселоной». «Рубин» — клуб с большой историей. Не было никаких других мыслей, кроме как возвращение в премьер-лигу. И я рад, что «Рубин» вернулся», — приводит «РБ Спорт» слова Рахимова.

По итогам текущего сезона «Рубин» расположился на первой строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 69 очков за 34 тура, и вышел в РПЛ.

В прошлом сезоне казанская команда, которую возглавлял Леонид Слуцкий, вылетела из РПЛ, заняв 15-е место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rashid-rahimov-prekrasno-ponimal-chto-takoe-rubin-vse-derzhat-v-ume-pobedu-nad-barselonoj/
Рашид Рахимов
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
7
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
8
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
9
 КАМАЗ 33 11 11 11 35-34 44
10
 Волгарь 33 11 11 11 37-37 44
11
 Нефтехимик 33 11 11 11 32-33 44
12
 Акрон 33 9 16 8 34-36 43
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 - : -
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
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