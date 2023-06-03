Рахимов: «Я прекрасно понимал, что такое «Рубин» — все держат в уме победу над «Барселоной»
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о возвращении казанской команды в РПЛ.
«Я прекрасно понимал, что такое «Рубин». Эта команда была чемпионом, в Лиге чемпионов играла. Все держат в уме и победу над «Барселоной». «Рубин» — клуб с большой историей. Не было никаких других мыслей, кроме как возвращение в премьер-лигу. И я рад, что «Рубин» вернулся», — приводит «РБ Спорт» слова Рахимова.
По итогам текущего сезона «Рубин» расположился на первой строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 69 очков за 34 тура, и вышел в РПЛ.
В прошлом сезоне казанская команда, которую возглавлял Леонид Слуцкий, вылетела из РПЛ, заняв 15-е место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|34
|19
|12
|3
|53-27
|69
|
2
|Балтика
|34
|18
|13
|3
|56-30
|67
|
3
|Алания
|34
|17
|11
|6
|56-35
|62
|
4
|Енисей
|34
|13
|15
|6
|43-35
|54
|
5
|Родина
|34
|13
|11
|10
|42-38
|50
|
6
|Шинник
|34
|13
|7
|14
|36-41
|46
|
7
|Динамо Мх
|34
|12
|10
|12
|25-29
|46
|
8
|СКА-Хаб.
|34
|11
|11
|12
|50-39
|44
|
9
|КАМАЗ
|33
|11
|11
|11
|35-34
|44
|
10
|Волгарь
|33
|11
|11
|11
|37-37
|44
|
11
|Нефтехимик
|33
|11
|11
|11
|32-33
|44
|
12
|Акрон
|33
|9
|16
|8
|34-36
|43
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
|34
|6
|12
|16
|23-41
|30
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|- : -
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12