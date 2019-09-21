После победы над «Томью» (2:1) в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ президент «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала «СЭ» возможное повышение черно-белых, идущих на первом месте в турнирной таблице ФНЛ.

— Перед началом сезона целью «Торпедо» было закрепиться в ФНЛ, сейчас команда идет на первом месте и выигрывает матч за матчем. Перспективу выхода в РПЛ уже обсуждали на с тренерским штабом, с руководителями клуба?

— Наши планы не меняются, задача — выигрывать в каждом матче. Мы от нее не отходим. По итогам сезона будет видно.

— После выхода в ФНЛ вы сказали, что бюджет клуба увеличился вдвое. Насколько цифра изменится в случае выхода в РПЛ?

— Пока не готова отвечать на этот вопрос. (Константин Колмаков)