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Роман Широков: «В Уфе увидел обычный «Спартак»

18:40
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Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал поражение красно-белых от «Уфы» в матче 10-го тура чемпионата России (0:1).

— Насколько помню, раньше «Спартак» довольно уверенно играл в этом городе, — сказал Широков. — После поражения от «Урала» многие думали, что красно-белые покажут совсем другой футбол.

— Все настолько безнадежно в игре команды Кононова?

— Да по большому счету «Спартак» показывает такую довольно давно, с начала сезона. Ничего нового в Уфе я не увидел. Да, имели шанс сравнять счет в концовке, когда Мельгарехо не забил. Но в команде, где есть неплохие исполнители, моменты всегда возникнут. Тем более там был навал... Где-то отскок, где-то еще что-то. А в остальном — обычный «Спартак», который наблюдаю с начала сезона. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Широкова

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