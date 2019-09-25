У «Урала» появился новый тренер по физподготовке. Он входит в тренерский штаб сборной Македонии

??В тренерском штабе #ФКУрал произошло изменение.



Клуб покинул Мишель Хуфф дос Сантос. Выражаем благодарность Мишелю за проделанную работу!



Новым тренером по физподготовке стал Иван Йовановски, который входит в тренерский штаб сборной Македонии. pic.twitter.com/dOjGyWRISC