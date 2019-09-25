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У «Урала» появился новый тренер по физподготовке. Он входит в тренерский штаб сборной Македонии

10:22
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«Урал» покинул бразильский тренер по физподготовке Мишель Хуфф дос Сантос, cообщается в официальном Twitter.

Новым тренером по физподготовке стал Иван Йовановски, который входит в тренерский штаб сборной Македонии.

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