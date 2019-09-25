У «Урала» появился новый тренер по физподготовке. Он входит в тренерский штаб сборной Македонии
10:22
«Урал» покинул бразильский тренер по физподготовке Мишель Хуфф дос Сантос, cообщается в официальном Twitter.
Новым тренером по физподготовке стал Иван Йовановски, который входит в тренерский штаб сборной Македонии.
??В тренерском штабе #ФКУрал произошло изменение.— ФК Урал (@FCURAL) September 25, 2019
Клуб покинул Мишель Хуфф дос Сантос. Выражаем благодарность Мишелю за проделанную работу!
Новым тренером по физподготовке стал Иван Йовановски, который входит в тренерский штаб сборной Македонии. pic.twitter.com/dOjGyWRISC
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