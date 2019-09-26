Чудо-сэйв Глушакова заметил крупнейший футбольный Instagram

Футбольный Instagram «433» опубликовал в видео с матча 10-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Ахматом» (1:1).Хавбек грозненцев Денис Глушаков сделал чудо-сэйв и спас команду от гола.

— Ты не пройдешь, — говорится в сообщении. (это фраза волшебника Гэндальфа — одного из главных героев романа Джона Толкина «Властелин колец». — Прим «СЭ»)

После подачи в штрафную сначала форвард самарцев Александр Соболев пробил головой и мяч попал в защитника «Ахмата» Ризвана Уциева. На добивание первым успел хавбек Максим Карпов, который бил практически по пустым воротам, но на пути мяча встал Денис Глушаков, который в падении выбил мяч с линии.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр