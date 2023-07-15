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Сегодня, 22:27

Президент «Торпедо» Савин: «Лужники» — стадион, который полностью соответствует амбициям клуба»

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Президент «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Сергеем Жуковым рассказал о встрече с болельщиками клуба.

— Была встреча с болельщиками. Надо ли чаще проводить такие встречи?

— Они должны быть регулярные.

— Планируется ли в ближайшее время?

— Только одна пока была. Только закончили. Надо смотреть.

— Вы приняли решение продолжать выступать на стадионе «Лужники», почему было принято такое решение? Как дорого клубу это обходится, с учетом того, что вы выступаете в первой лиге?

— Стоимость не меняется от этого. Спасибо «Лужникам». Они максимально идут навстречу, максимально лояльны. Это стадион, на котором можно создать атмосферу. Который полностью соответствует амбициям клуба. На котором болельщикам удобно поддерживать свою команду.

Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
0
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Президент «Торпедо» Савин: «Почти укомплектован. Трансферы должны до нас доехать»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 1 1 0 0 2-0 3
2
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
3
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Волгарь 0 0 0 0 0-0 0
5
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
6
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кубань 0 0 0 0 0-0 0
8
 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0
9
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
10
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
12
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
13
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
14
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
15
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
16
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
17
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
18
 Динамо Мх 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
15.07 19:30
Торпедо – Динамо Мх
 2 : 0
16.07 10:00
СКА-Хаб. – Шинник
 - : -
16.07 17:00
Акрон – КАМАЗ
 - : -
16.07 18:00
Арсенал – Ленинградец
 - : -
16.07 18:00
Кубань – Енисей
 - : -
16.07 18:00
Нефтехимик – Волгарь
 - : -
16.07 18:00
Родина – Сокол
 - : -
17.07 17:00
Тюмень – Химки
 - : -
17.07 19:30
Черноморец – Алания
 - : -
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