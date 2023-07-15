Главный тренер «Торпедо» Клотет рассказал, какой совет ему дал Личка
Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал о разговоре с Марцелом Личкой, возглавляющим московское «Динамо».
«Я много разговаривал с ним — больше, чем с другими тренерами в России, — цитирует пресс-служба клуба Клотета. — Он пожелал мне удачи перед игрой и дал совет: «У тебя должен быть свой стиль, но в начале сезона нужно играть практично». Он не понаслышке знает о ситуации, в которой мы сейчас. Они тоже не с первого раза вышли в РПЛ, было тяжело, но у них получилось остаться там. Желаю Марцелу удачи в «Динамо». Надеюсь, у него все получится».
Клотет стал главным тренером «Торпедо» в конце марта 2023 года.
В матче первого тура первой лиги автозаводцы обыграли махачкалинское «Динамо» (2:0).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кубань
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Динамо Мх
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|19:30
|
Торпедо – Динамо Мх
|2 : 0
|16.07
|10:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|- : -
|16.07
|17:00
|
Акрон – КАМАЗ
|- : -
|16.07
|18:00
|
Арсенал – Ленинградец
|- : -
|16.07
|18:00
|
Кубань – Енисей
|- : -
|16.07
|18:00
|
Нефтехимик – Волгарь
|- : -
|16.07
|18:00
|
Родина – Сокол
|- : -
|17.07
|17:00
|
Тюмень – Химки
|- : -
|17.07
|19:30
|
Черноморец – Алания
|- : -
|Г
|
|
Игорь Лебеденко
Торпедо М
|1
|
|
Роман Юзепчук
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо
|1
|0
|1
|
|
Егор Бабурин
Торпедо М
|1
|0
|1
|
|
Никита Калугин
Торпедо М
|1
|0
|1