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Сегодня, 23:36

Главный тренер «Торпедо» Клотет рассказал, какой совет ему дал Личка

Мария Гусева
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал о разговоре с Марцелом Личкой, возглавляющим московское «Динамо».

«Я много разговаривал с ним — больше, чем с другими тренерами в России, — цитирует пресс-служба клуба Клотета. — Он пожелал мне удачи перед игрой и дал совет: «У тебя должен быть свой стиль, но в начале сезона нужно играть практично». Он не понаслышке знает о ситуации, в которой мы сейчас. Они тоже не с первого раза вышли в РПЛ, было тяжело, но у них получилось остаться там. Желаю Марцелу удачи в «Динамо». Надеюсь, у него все получится».

Клотет стал главным тренером «Торпедо» в конце марта 2023 года.

В матче первого тура первой лиги автозаводцы обыграли махачкалинское «Динамо» (2:0).

Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/4322
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
Марцел Личка
1
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 1 1 0 0 2-0 3
2
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
3
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Волгарь 0 0 0 0 0-0 0
5
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
6
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кубань 0 0 0 0 0-0 0
8
 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0
9
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
10
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
12
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
13
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
14
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
15
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
16
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
17
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
18
 Динамо Мх 1 0 0 1 0-2 0
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10 тур
15.07 19:30
Торпедо – Динамо Мх
 2 : 0
16.07 10:00
СКА-Хаб. – Шинник
 - : -
16.07 17:00
Акрон – КАМАЗ
 - : -
16.07 18:00
Арсенал – Ленинградец
 - : -
16.07 18:00
Кубань – Енисей
 - : -
16.07 18:00
Нефтехимик – Волгарь
 - : -
16.07 18:00
Родина – Сокол
 - : -
17.07 17:00
Тюмень – Химки
 - : -
17.07 19:30
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