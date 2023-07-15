Главный тренер «Торпедо» Клотет рассказал, какой совет ему дал Личка

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал о разговоре с Марцелом Личкой, возглавляющим московское «Динамо».

«Я много разговаривал с ним — больше, чем с другими тренерами в России, — цитирует пресс-служба клуба Клотета. — Он пожелал мне удачи перед игрой и дал совет: «У тебя должен быть свой стиль, но в начале сезона нужно играть практично». Он не понаслышке знает о ситуации, в которой мы сейчас. Они тоже не с первого раза вышли в РПЛ, было тяжело, но у них получилось остаться там. Желаю Марцелу удачи в «Динамо». Надеюсь, у него все получится».

Клотет стал главным тренером «Торпедо» в конце марта 2023 года.

В матче первого тура первой лиги автозаводцы обыграли махачкалинское «Динамо» (2:0).