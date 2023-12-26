Президент «Торпедо» ответил, станет ли Василенко главным тренером клуба

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, кто будет главным тренером московского клуба. В данный момент наставником москвичей является 36-летний Артем Горлов.

— Сейчас много слухов о будущем главного тренера. На сборы «Торпедо» повезет Горлов? Или, быть может, Олег Василенко?

— Все, что я могу сказать: на текущий момент главным тренером является Артем Сергеевич Горлов. Он готовит команду к сборам, составляет план тренировочного процесса.

Будут ли какие-то изменения в течение этого месяца? Возможно, будут, возможно, нет. Есть ли вероятность, что Горлов продолжит работу? Конечно, есть. Есть ли вероятность, что произойдут какие-то изменения? Есть. Любой клуб в межсезонье всегда смотрит, где он может улучшиться по всем направлениям.

Мы с Артемом Сергеевичем постоянно на связи. Вместе с председателем совета директоров Леонидом Юхневичем провели встречу с тренером, на которой Горлов представил план развития команды. Дальше у нас есть время всё оценить и принять решение.

— Но фаворитом все же называют Василенко.

— Любой клуб, который хочет бороться за выход в премьер-лигу, будет рассматривать и общаться с таким тренером. Особенно, когда он свободен. «Торпедо» общается не только с теми, кого вы назвали, но и с большим количеством других тренеров, которые доступны сейчас на рынке и могли бы в какой-то момент нас усилить.

Но опять же, я хочу подчеркнуть, это не значит, что мы точно будем менять тренерский штаб. Это вообще нормальная работа клуба — общаться со специалистами, чтобы понимать их философию, подход. Не только из газет узнавать, как человек строит футбол, а разговаривать лично, понимать мышление, какой подход к взаимодействию с руководителями.

По итогам 20 туром Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 8 очков.

22 ноября 2023 года «Алания» объявила об отставке Олега Василенко. Он возглавил клуб из Владикавказа в марте 2023 года. Под его руководством команда провела 31 матч — 14 побед, 11 ничьих и 6 поражений.