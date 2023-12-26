Президент «Торпедо» ответил, станет ли Василенко главным тренером клуба
Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, кто будет главным тренером московского клуба. В данный момент наставником москвичей является 36-летний Артем Горлов.
— Сейчас много слухов о будущем главного тренера. На сборы «Торпедо» повезет Горлов? Или, быть может, Олег Василенко?
— Все, что я могу сказать: на текущий момент главным тренером является Артем Сергеевич Горлов. Он готовит команду к сборам, составляет план тренировочного процесса.
Будут ли какие-то изменения в течение этого месяца? Возможно, будут, возможно, нет. Есть ли вероятность, что Горлов продолжит работу? Конечно, есть. Есть ли вероятность, что произойдут какие-то изменения? Есть. Любой клуб в межсезонье всегда смотрит, где он может улучшиться по всем направлениям.
Мы с Артемом Сергеевичем постоянно на связи. Вместе с председателем совета директоров Леонидом Юхневичем провели встречу с тренером, на которой Горлов представил план развития команды. Дальше у нас есть время всё оценить и принять решение.
— Но фаворитом все же называют Василенко.
— Любой клуб, который хочет бороться за выход в премьер-лигу, будет рассматривать и общаться с таким тренером. Особенно, когда он свободен. «Торпедо» общается не только с теми, кого вы назвали, но и с большим количеством других тренеров, которые доступны сейчас на рынке и могли бы в какой-то момент нас усилить.
Но опять же, я хочу подчеркнуть, это не значит, что мы точно будем менять тренерский штаб. Это вообще нормальная работа клуба — общаться со специалистами, чтобы понимать их философию, подход. Не только из газет узнавать, как человек строит футбол, а разговаривать лично, понимать мышление, какой подход к взаимодействию с руководителями.
По итогам 20 туром Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 8 очков.
22 ноября 2023 года «Алания» объявила об отставке Олега Василенко. Он возглавил клуб из Владикавказа в марте 2023 года. Под его руководством команда провела 31 матч — 14 побед, 11 ничьих и 6 поражений.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|20
|11
|4
|5
|21-10
|37
|
2
|Химки
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
3
|Акрон
|20
|10
|5
|5
|27-15
|35
|
4
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
5
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
6
|Алания
|20
|8
|8
|4
|24-22
|32
|
7
|Родина
|20
|7
|7
|6
|30-20
|28
|
8
|Торпедо
|20
|7
|6
|7
|19-20
|27
|
9
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|30-29
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|20
|6
|6
|8
|19-22
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15-20
|24
|
13
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|20
|3
|9
|8
|17-26
|18
|3.03
|00:00
|
Химки – Тюмень
|- : -
|3.03
|00:00
|
Енисей – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|3.03
|00:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|3.03
|00:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|3.03
|00:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|3.03
|00:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ленинградец – КАМАЗ
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сокол – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|15
|1
|2