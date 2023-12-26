Президент «Торпедо» назвал бюджет клуба в первой лиге

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, какой бюджет у московского клуба в Мелбет-Первой лиге.

— Предыдущий президент «Торпедо» Денис Маслов называл бюджет на прошлый сезон в РПЛ — 1,4 миллиарда рублей. Какой он в этом?

— У меня немного другие данные по прошлому сезону. Что касается нынешнего, то наш бюджет не самый большой в первой лиге. С рядом футболистов мы не смогли договориться, поскольку соперники могут предлагать зарплату выше.

— Понятно, что впереди «Химки», где говорили о бюджете 2 миллиарда. А кто еще?

— «Химки» не скрывают хорошее финансирование. В новой команде Калешина (речь об «Алании») тоже не скрывают.

По итогам 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 8 очков.