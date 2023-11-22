«Алания» объявила об отставке Василенко

«Алания» объявила об отставке Олега Василенко с поста главного тренера. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Василенко возглавил клуб из Владикавказа в марте 2023 года. Под его руководством команда провела 31 матч — 14 побед, 11 ничьих и 6 поражений.

«Алания» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Команда идет на серии из 5 матчей без побед — 2 поражения и 3 ничьих.