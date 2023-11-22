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Сегодня, 13:20

«Алания» объявила об отставке Василенко

Руслан Минаев
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Олег Василенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Алания» объявила об отставке Олега Василенко с поста главного тренера. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Василенко возглавил клуб из Владикавказа в марте 2023 года. Под его руководством команда провела 31 матч — 14 побед, 11 ничьих и 6 поражений.

«Алания» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Команда идет на серии из 5 матчей без побед — 2 поражения и 3 ничьих.

Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
Олег Василенко
13
3
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«Торпедо» — «Родина»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Химки 19 10 5 4 30-20 35
4
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
5
 Арсенал 19 8 8 3 24-15 32
6
 Алания 19 8 7 4 23-21 31
7
 Родина 19 6 7 6 28-19 25
8
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
9
 Енисей 19 7 3 9 29-27 24
10
 Торпедо 19 6 6 7 17-20 24
11
 СКА-Хаб. 19 6 5 8 19-22 23
12
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
13
 Нефтехимик 19 5 6 8 14-20 21
14
 Ленинградец 19 5 5 9 15-22 20
15
 Сокол 19 5 5 9 17-32 20
16
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
17
 Черноморец 19 3 9 7 17-25 18
18
 Кубань 19 4 5 10 14-25 17
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.11 00:00
Волгарь – Шинник
 - : -
25.11 00:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
25.11 00:00
Сокол – Кубань
 - : -
25.11 15:00
Ленинградец – Тюмень
 - : -
26.11 00:00
Химки – СКА-Хаб.
 - : -
26.11 00:00
Черноморец – Нефтехимик
 - : -
26.11 16:00
Родина – Енисей
 - : -
27.11 17:00
Динамо Мх – Торпедо
 - : -
27.11 19:30
Алания – Акрон
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 12
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
П
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
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