Президент «Торпедо» поставил оценку клубу за летнюю селекцию

Президент «Торпедо» Ярослав Савин оценил работу клуба на трансфером рынке летом 2023 года.

— Какую бы оценку поставили за летнюю селекцию?

— Твердую «четверку» точно можно поставить. Из ребят, которые пришли в клуб, только двое из шестнадцати не попали так, как нам бы хотелось. Без имен. 14 из 16 — хороший процент успешности. Все получали разное игровое время при разных тренерах, но самое главное, что мы увидели: среди новичков нет безразличных, все готовы биться.

А если у кого-то не получается... Он должен задать себе вопрос: «Чего мне не хватило, чтобы раскрыться?» Один тренерский штаб уже задал себе этот вопрос, были приняты определенные решения. Новый тоже наверняка понял, что он сделал не так за эти восемь туров.

По итогам 20 туром Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 8 очков.