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Сегодня, 11:15

Президент «Торпедо» ответил, получает ли Полоз 3 миллиона рублей в месяц

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Дмитрий Полоз.
Фото ФК «Торпедо»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин ответил на вопрос о зарплате полузащитника московского клуба Дмитрия Полоза.

— Правда ли, что Полоз получает 3 миллиона рублей в месяц?

— Нет. Мы никогда не говорим, кто сколько зарабатывает, но Полоз получает гораздо меньше. Вообще, вокруг «Торпедо» очень много вымыслов: за сколько мы покупаем футболистов, какие у нас зарплаты. Эта информация сильно преувеличивается. Контракт Полоза зарегистрирован в РФС. Там не могут его раскрывать, но когда видят, что пишут в медиа, то тоже, наверное, удивляются.

— Тем не менее он примерно на втором месте по зарплате в клубе? Рейна, Полоз...

— Вы не поверите, но нет. При менеджменте, который пришел с марта, нет ни одного игрока, приблизившегося бы по зарплате к футболистам, которые были подписаны в РПЛ.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел 11 матчей в чемпионате Мелбет-Первой лиги и сделал одну результативную передачу.

Ярослав Савин. «Марафон мне бежать не придется — «Торпедо» выйдет в РПЛ!» Интервью президента черно-белых

Дмитрий Полоз
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
2
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Президент «Торпедо» назвал бюджет клуба в первой лиге
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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