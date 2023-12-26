Президент «Торпедо» ответил, получает ли Полоз 3 миллиона рублей в месяц

Президент «Торпедо» Ярослав Савин ответил на вопрос о зарплате полузащитника московского клуба Дмитрия Полоза.

— Правда ли, что Полоз получает 3 миллиона рублей в месяц?

— Нет. Мы никогда не говорим, кто сколько зарабатывает, но Полоз получает гораздо меньше. Вообще, вокруг «Торпедо» очень много вымыслов: за сколько мы покупаем футболистов, какие у нас зарплаты. Эта информация сильно преувеличивается. Контракт Полоза зарегистрирован в РФС. Там не могут его раскрывать, но когда видят, что пишут в медиа, то тоже, наверное, удивляются.

— Тем не менее он примерно на втором месте по зарплате в клубе? Рейна, Полоз...

— Вы не поверите, но нет. При менеджменте, который пришел с марта, нет ни одного игрока, приблизившегося бы по зарплате к футболистам, которые были подписаны в РПЛ.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел 11 матчей в чемпионате Мелбет-Первой лиги и сделал одну результативную передачу.