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Президент «Торпедо» уверен, что клуб вернется в РПЛ: «Значит, надо выигрывать 14 матчей из 14»

Президент «Торпедо» уверен, что клуб вернется в РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Футболисты «Торпедо».
Фото ФК «Торпедо»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в интервью «СЭ» выразил уверенность, что московскому клубу по силам вернуться в РПЛ.

— «Торпедо» на восьмом месте, восемь очков от зоны стыков и девять — от прямого выхода в РПЛ. Катастрофа?

— Это не то, что мы ожидали, конечно, учитывая задачу возвращения в РПЛ. Но это и не катастрофа, потому что впереди еще 14 туров и все можно поправить. Отрыв не выглядит совсем уж страшным. Хотя понимаем, что нужно теперь прилагать еще больше усилий.

— На предсезонной встрече с болельщиками вы обещали пробежать марафон в том случае, если «Торпедо» не выйдет в РПЛ. Уже начинаете тренироваться?

— Разговаривал с футболистами, сказали, что пока не надо (смеется). Говорят, все будет нормально, бежать не придется.

— Шутки-шутками, но уже мало кто верит в ваше возвращение в этом сезоне.

— А мы даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в премьер-лигу. Каждый сотрудник клуба думает только о том, что еще нужно сделать, чтобы решить задачу. Ни у кого нет сомнений, что сделаем это. Да, будет архисложно. Значит, надо выигрывать 14 матчей из 14.

По итогам 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 8 очков.

Ярослав Савин. «Марафон мне бежать не придется — «Торпедо» выйдет в РПЛ!» Интервью президента черно-белых

Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
2
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

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Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

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Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

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Енисей

 5
И К Ж
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Заур Тарба

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