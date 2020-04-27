Президент «Торпедо»: «Если спортивные мероприятия возобновятся, ФНЛ нужно доиграть, чтобы сохранить спортивный принцип»

Президент «Торпедо» Елена Еленцева сообщила «СЭ» позицию московского клуба по поводу инициативы РФС не доигрывать сезон в ФНЛ.

— Как «Торпедо» относится к планам РФС досрочно завершить сезон в ФНЛ?

— Готовы отнестись с пониманием, если этого потребует общая ситуация с пандемией в стране, — заявила Еленцева. — Но, если спортивные мероприятия в стране возобновятся, то нужно играть. Тем более если будет рассматриваться вариант выхода клубов ФНЛ в РПЛ по итогам текущего сезона, то играть нужно, чтобы сохранить спортивный принцип. (Евгений Белоусов)

Напомним, что чемпионат России был прерван до 31 мая из-за коронавируса. Всего на день 27 апреля в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исходов, выздоровели 7 346 человек.

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