РПЛ: два варианта доигровки, возобновление тренировок, матчи без зрителей и обмен с ФНЛ

Руководство РПЛ и РФС обсудили с клубами главные вопросы по подготовке к рестарту чемпионата. По итогам премьер-лига опубликовала релиз из ряда ключевых пунктов.

УЕФА предлагает доиграть сезон до 2 августа

УЕФА предлагает национальным ассоциациям и лигам рассмотреть сценарий, по которому сезон нужно будет завершить до 2 августа. В Ньоне подчёркивают необходимость доигровки чемпионатов и определения участников еврокубков по спортивному принципу.

Лигам предложили разработать календари текущего и следующего чемпионатов так, чтобы 3 августа передать в УЕФА список участников еврокубков сезона-2020/21. Для клубов РПЛ отбор в европейских турнирах начинается со второго отборочного раунда, который пока намечен на 11-13 августа.

УЕФА рекомендует национальным ассоциациям и лигам до 25 мая передать информацию о вариантах продолжения сезона.

РПЛ и клубы рассмотрели варианты календарей Тинькофф РПЛ

РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации УЕФА завершить чемпионаты 2 августа. В одном старт намечен на 21 июня. Первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов. Затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний — вновь в недельном цикле.

Другой вариант предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели. Оба варианта сверстаны с учётом возможной доигровки Кубка России, решение по которому будет принимать РФС.

РФС и РПЛ работают над возвращением иностранных сотрудников и игроков

Текущее ограничение на въезд для иностранных граждан в Россию действует до 1 мая. РФС и РПЛ следят за решениями правительства и прорабатывают варианты возвращения сотрудников и игроков клубов, которые выехали за пределы нашей страны. Любой из сценариев подразумевает соблюдение всех требований органов исполнительной власти по карантину и самоизоляции.

РПЛ и РФС обсудили с клубами, как начинать тренировки

РПЛ и РФС изучили различные ограничения властей и на их основе сформируют рекомендации по подготовке футболистов. Они коснутся специфики проведения индивидуальных тренировок в режиме карантина и самоизоляции, медицинского тестирования игроков. Также в документе будут прописаны условия, при которых можно начать групповые занятия и затем перейти к полноценным командным тренировкам на базах клубов.

РПЛ и РФС планируют разработать эти рекомендации совместно с Роспотребнадзором. Предложения будут актуальными при условии, что власти ослабят или полностью отменят указы, которые сейчас ограничивают командные тренировки.

РПЛ разрабатывает регламент проведения матчей без зрителей при сохранении ограничений

РПЛ работает над проектом регламента проведения матчей без зрителей на случай сохранения ограничений на проведение массовых мероприятий. Он будет описывать все важные аспекты организации чемпионата в условиях действующих ограничений на проведение массовых мероприятий. В том числе порядок допуска на территорию и чашу стадиона участников матчей, работников клубов, основного вещателя.

РФС представил рабочие варианты обмена клубами между лигами

РПЛ и РФС обсудили несколько вариантов обмена клубами между РПЛ и ФНЛ. Если Тинькофф РПЛ 2019/20 будет доиграна до конца, то по итогам сезона лигу покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. При этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования.

Если эпидемиологическая обстановка в регионах не позволит доиграть сезон, то в этом случае к шестнадцати клубам РПЛ на один розыгрыш добавятся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. Они также должны будут соответствовать критериям лицензирования. Из-за плотности календаря сезон 2020/21 пройдет без кубковых матчей, и по его итогам лига вернется к формату с шестнадцатью клубами.

Эти варианты находятся в разработке рабочей группы РФС и РПЛ. Окончательное решение будет принято Исполкомом РФС.

Напомним, все футбольные турниры в России из-за пандемии коронавирусной инфекции были прерваны с 17 марта. Пауза продлится как минимум до 31 мая.