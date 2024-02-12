Президент «Торпедо» сообщил, что полузащитник «Спартака» Зорин присутствует в шорт-листе клуба

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об интересе клуба к полузащитнику «Спартака» Даниилу Зорину.

«Этот игрок есть в нашем шорт-листе. Но нужно понимать, что если мы берем игрока в аренду, то обязательно с правом выкупа. Мы смотрим в долгосрочную перспективу, а не на полсезона-сезон. Мы рассматриваем интересных и перспективных игроков, которые могут помочь «Торпедо» сейчас и в будущем», — сказал Волнушкин «СЭ».

Зорин является воспитанником «Спартака». В первой части сезона-2023/24 19-летний полузащитник выступал за «Динамо» из Минска на правах аренды — 11 матчей, 7 голов и 2 голевые передачи.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 8 очков.