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Сегодня, 13:38

Президент «Торпедо» сообщил, что полузащитник «Спартака» Зорин присутствует в шорт-листе клуба

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об интересе клуба к полузащитнику «Спартака» Даниилу Зорину.

«Этот игрок есть в нашем шорт-листе. Но нужно понимать, что если мы берем игрока в аренду, то обязательно с правом выкупа. Мы смотрим в долгосрочную перспективу, а не на полсезона-сезон. Мы рассматриваем интересных и перспективных игроков, которые могут помочь «Торпедо» сейчас и в будущем», — сказал Волнушкин «СЭ».

Зорин является воспитанником «Спартака». В первой части сезона-2023/24 19-летний полузащитник выступал за «Динамо» из Минска на правах аренды — 11 матчей, 7 голов и 2 голевые передачи.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 8 очков.

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ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Александр Волнушкин
Даниил Зорин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
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