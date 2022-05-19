Президент Астраханской федерации футбола надеется, что «Алания» поможет «Волгарю» остаться в ФНЛ

Президент Астраханской федерации футбола Аскар Кабикеев выразил надежду на то, что «Алания» поможет «Волгарю» сохранить место в Олимп-ФНЛ по итогам сезона.

В последнем, 38-м туре ФНЛ «Алания» встретится с КАМАЗом. Команда из Набережных Челнов находится в зоне вылета и занимает 17-е место, уступая 1 очко идущему на 16-й строчке «Волгарю».

«Алания» — титулованный клуб с большой и богатой на успехи историей. Гогниев — талантливый тренер, который создал яркую команду. Она достойна в будущем играть в РПЛ, представляя в этой лиге как свою республику, так и футбол Юга России. Так уже было, а владикавказцы дорожат своим реноме и всегда бьются до конца. Надеюсь, что «Алания» завершит сезон на мажорной ноте. Хочется, чтобы в последнем туре «Алания» сыграла с «КАМАЗом» не хуже, чем с «Зенитом» в Кубке России", — приводит официальный сайт «Волгаря» слова Кабикеева.

Матч «Алания» — КАМАЗ состоится 21 мая. В этот же день «Волгарь» сыграет с «Оренбургом». Обе встречи начнутся в 15.00 (мск).