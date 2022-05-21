Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

21 мая, 07:30

Кто напрямую выйдет в РПЛ: расклад на 38-й тур ФНЛ

«Торпедо», «Оренбург» и «Факел» определят две команды, которую напрямую выйдут в РПЛ
Читать «СЭ» в
Футболисты &amp;quot;Торпедо&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Торпедо&quot;

В субботу, 21 мая, пройдет заключительный, 38-й тур Олимп-ФНЛ.

На прямой выход в РПЛ претендуют три команды: «Торпедо», «Оренбург» и «Факел».

«СКА-Хабаровск» обеспечил себе место в зоне «стыков».

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Торпедо

37

20

14

3

63-34

74

2

Оренбург

37

23

4

10

62-35

73

3

Факел

37

22

5

10

59-33

71

4

СКА-Хабаровск

37

19

8

10

48-35

65

Матчи с участием претендентов на выход в РПЛ (начало всех игр — в 15:00 мск)
«Торпедо» — «Кубань»
«Балтика» — «Факел»
«Волгарь» — «Оренбург»

В случае равенства очков у «Торпедо», «Оренбурга» и «Факела» — по 74 — москвичи уступят обеим командам по числу побед.

В случае равенства очков у двух команд:

у «Торпедо» преимущество над «Факелом» (2:2, 1:0);

у «Оренбурга» преимущество над «Торпедо» (1:2, 1:0) благодаря мячу, забитому в гостях;

у «Факела» преимущество над «Оренбургом» (2:0, 1:0).

Стыковые матчи между командами РПЛ и ФНЛ должны пройти 25 и 28 мая, команды первого дивизиона проведут первые игры дома.

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
3
3
Читайте также
10-летний хоккеист в ярости набросился на взрослых арбитров и начал их бить
Русские швейцарцы покоряют ЧМ-2022 по хоккею: они прибили сборную Канады, а один из них идет в топе среди лучших бомбардиров турнира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент Астраханской федерации футбола надеется, что «Алания» поможет «Волгарю» остаться в ФНЛ

Болельщики «Оренбурга» после поломки автобуса добирались на матч против «Волгаря» на фуре
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости