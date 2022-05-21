Кто напрямую выйдет в РПЛ: расклад на 38-й тур ФНЛ
В субботу, 21 мая, пройдет заключительный, 38-й тур Олимп-ФНЛ.
На прямой выход в РПЛ претендуют три команды: «Торпедо», «Оренбург» и «Факел».
«СКА-Хабаровск» обеспечил себе место в зоне «стыков».
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Торпедо
|
37
|
20
|
14
|
3
|
63-34
|
74
|
2
|
Оренбург
|
37
|
23
|
4
|
10
|
62-35
|
73
|
3
|
Факел
|
37
|
22
|
5
|
10
|
59-33
|
71
|
4
|
СКА-Хабаровск
|
37
|
19
|
8
|
10
|
48-35
|
65
Матчи с участием претендентов на выход в РПЛ (начало всех игр — в 15:00 мск)
«Торпедо» — «Кубань»
«Балтика» — «Факел»
«Волгарь» — «Оренбург»
В случае равенства очков у «Торпедо», «Оренбурга» и «Факела» — по 74 — москвичи уступят обеим командам по числу побед.
В случае равенства очков у двух команд:
у «Торпедо» преимущество над «Факелом» (2:2, 1:0);
у «Оренбурга» преимущество над «Торпедо» (1:2, 1:0) благодаря мячу, забитому в гостях;
у «Факела» преимущество над «Оренбургом» (2:0, 1:0).
Стыковые матчи между командами РПЛ и ФНЛ должны пройти 25 и 28 мая, команды первого дивизиона проведут первые игры дома.