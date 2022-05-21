Кто напрямую выйдет в РПЛ: расклад на 38-й тур ФНЛ

«Торпедо», «Оренбург» и «Факел» определят две команды, которую напрямую выйдут в РПЛ

В субботу, 21 мая, пройдет заключительный, 38-й тур Олимп-ФНЛ.

На прямой выход в РПЛ претендуют три команды: «Торпедо», «Оренбург» и «Факел».

«СКА-Хабаровск» обеспечил себе место в зоне «стыков».

№ Команда И В Н П М O 1 Торпедо 37 20 14 3 63-34 74 2 Оренбург 37 23 4 10 62-35 73 3 Факел 37 22 5 10 59-33 71 4 СКА-Хабаровск 37 19 8 10 48-35 65

Матчи с участием претендентов на выход в РПЛ (начало всех игр — в 15:00 мск)

«Торпедо» — «Кубань»

«Балтика» — «Факел»

«Волгарь» — «Оренбург»

В случае равенства очков у «Торпедо», «Оренбурга» и «Факела» — по 74 — москвичи уступят обеим командам по числу побед.

В случае равенства очков у двух команд:

у «Торпедо» преимущество над «Факелом» (2:2, 1:0);

у «Оренбурга» преимущество над «Торпедо» (1:2, 1:0) благодаря мячу, забитому в гостях;

у «Факела» преимущество над «Оренбургом» (2:0, 1:0).

Стыковые матчи между командами РПЛ и ФНЛ должны пройти 25 и 28 мая, команды первого дивизиона проведут первые игры дома.