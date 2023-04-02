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Сегодня, 22:50

Представитель Гаджимурадова: «Урал» не дал Рамазану перейти в «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника махачкалинского «Динамо» Рамазана Гаджимурадова, высказался о карьере своего клиента.

«Гаджиев — очень опытный тренер, уверен, что он задаст Гаджимурадову правильное направление, поможет ему перезагрузиться. Сейчас непростой период в карьере Рамазана. Сложилось так, что еще недавно он был близок к переходу в «Спартак», а в итоге сейчас играет в махачкалинском «Динамо». Как мне кажется, «Урал» его передержал, не дал возможности перейти в «Спартак». Также из-за неопределенности «Урала» игрок не смог пройти предсезонные сборы, поскольку находился в подвешенном состоянии. Как у любого нормального человека, столкнувшегося с подобными сложностями, у Рамазана есть определенные сложности. Но я надеюсь, что до конца нынешнего сезона он полностью перезагрузится и мы увидим на поле прежнего Гаджимурадова», — цитирует Кигинько «РБ Спорт» .

«Динамо» арендовало Гаджимурадова у «Урала» в феврале этого года. С того момента полузащитник провел 5 матчей в первой лиге, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-gadzhimuradova-ural-perederzhal-ramazana-ne-dal-shansa-ujti-v-spartak/
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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«Кубань» обыграла «Шинник» в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 25 14 10 1 45-22 52
2
 Рубин 25 12 10 3 39-24 46
3
 Енисей 25 11 10 4 33-24 43
4
 Алания 25 11 8 6 39-27 41
5
 Волгарь 25 10 8 7 29-23 38
6
 Арсенал 25 10 6 9 32-31 36
7
 КАМАЗ 25 9 9 7 28-24 36
8
 Шинник 25 10 5 10 29-28 35
9
 СКА-Хаб. 25 9 7 9 38-31 34
10
 Динамо Мх 25 8 10 7 17-18 34
11
 Акрон 25 7 12 6 27-27 33
12
 Нефтехимик 25 8 8 9 21-24 32
13
 Родина 25 8 7 10 27-32 31
14
 Кубань 25 7 6 12 26-28 27
15
 Велес 25 7 4 14 24-40 25
16
 Уфа 25 6 6 13 25-34 24
17
 Волга 25 4 8 13 17-34 20
18
 Краснодар-2 25 4 6 15 16-41 18
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1.04 15:00
Родина – Акрон
 1 : 3
2.04 11:30
Уфа – СКА-Хаб.
 3 : 0
2.04 13:30
Енисей – Краснодар-2
 0 : 0
2.04 15:00
Динамо Мх – Балтика
 0 : 0
2.04 15:00
Рубин – Велес
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2.04 16:00
Волга – Волгарь
 0 : 3
2.04 17:00
КАМАЗ – Алания
 1 : 0
2.04 17:30
Нефтехимик – Арсенал
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Кубань – Шинник
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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
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