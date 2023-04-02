Представитель Гаджимурадова: «Урал» не дал Рамазану перейти в «Спартак»

Юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника махачкалинского «Динамо» Рамазана Гаджимурадова, высказался о карьере своего клиента.

«Гаджиев — очень опытный тренер, уверен, что он задаст Гаджимурадову правильное направление, поможет ему перезагрузиться. Сейчас непростой период в карьере Рамазана. Сложилось так, что еще недавно он был близок к переходу в «Спартак», а в итоге сейчас играет в махачкалинском «Динамо». Как мне кажется, «Урал» его передержал, не дал возможности перейти в «Спартак». Также из-за неопределенности «Урала» игрок не смог пройти предсезонные сборы, поскольку находился в подвешенном состоянии. Как у любого нормального человека, столкнувшегося с подобными сложностями, у Рамазана есть определенные сложности. Но я надеюсь, что до конца нынешнего сезона он полностью перезагрузится и мы увидим на поле прежнего Гаджимурадова», — цитирует Кигинько «РБ Спорт» .

«Динамо» арендовало Гаджимурадова у «Урала» в феврале этого года. С того момента полузащитник провел 5 матчей в первой лиге, не отметившись результативными действиями.