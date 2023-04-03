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Сегодня, 12:12

Полузащитник «Кубани» Абдоков: «В таблицу будем смотреть после заключительного тура»

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Полузащитник «Кубани» Нури Абдоков, забивший гол в шестой игре подряд, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Шинником» в матче 25-го тура первой лиги (2:0).

Нури Абдоков. «Рубин» не побеждает три тура. Поражения «Алании» и «Арсенала». Невероятный Абдоков

«Получилась боевая игра. «Шинник» сейчас на ходу, мы знали это и серьезно готовились. Впрочем, при нашем нынешнем турнирном положении совершенно неважно, кто соперник, нужно решать свою задачу, набирать очки. Счастливы, что смогли выиграть и порадовать наших болельщиков. Очень хочется, чтобы у них было как можно больше позитивных эмоций от нашей игры и результатов. Имеет ли значение, что после этого тура «Кубань» покинула зону вылета? Сейчас все имеет значение, любой нюанс, но в таблицу будем смотреть после заключительного тура. Нужно биться и отдавать все силы в каждой игре, все еще впереди. Через работу и характер результат обязательно придет. Рад ли, что удалось продлить свою голевую серию? Прежде всего рад, что набрали три очка, выиграли. Про свою серию особо не думаю. Идет и идет. Самое главное, чтобы мои голы помогали «Кубани», — сказал Абдоков «СЭ».

Всего на счету 22-летнего Абдокова 10 голов в текущем сезоне первой лиги.

После этой победы «Кубань» с 27 очками поднялась из зоны вылета на 15-е место в первой лиге. «Шинник» с 35 очками идет на восьмой строчке в таблице.

Футбол
Первая лига
ФК Кубань
ФК Шинник
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 25 14 10 1 45-22 52
2
 Рубин 25 12 10 3 39-24 46
3
 Енисей 25 11 10 4 33-24 43
4
 Алания 25 11 8 6 39-27 41
5
 Волгарь 25 10 8 7 29-23 38
6
 Арсенал 25 10 6 9 32-31 36
7
 КАМАЗ 25 9 9 7 28-24 36
8
 Шинник 25 10 5 10 29-28 35
9
 СКА-Хаб. 25 9 7 9 38-31 34
10
 Динамо Мх 25 8 10 7 17-18 34
11
 Акрон 25 7 12 6 27-27 33
12
 Нефтехимик 25 8 8 9 21-24 32
13
 Родина 25 8 7 10 27-32 31
14
 Кубань 25 7 6 12 26-28 27
15
 Велес 25 7 4 14 24-40 25
16
 Уфа 25 6 6 13 25-34 24
17
 Волга 25 4 8 13 17-34 20
18
 Краснодар-2 25 4 6 15 16-41 18
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
7.04 18:00
Волгарь – Рубин
 - : -
7.04 20:30
Балтика – Родина
 - : -
8.04 00:00
Акрон – Енисей
 - : -
8.04 00:00
Арсенал – Кубань
 - : -
8.04 00:00
Динамо Мх – КАМАЗ
 - : -
8.04 00:00
Велес – Алания
 - : -
8.04 00:00
Шинник – Волга
 - : -
8.04 00:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 - : -
9.04 00:00
Краснодар-2 – Уфа
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Нури Абдоков

Нури Абдоков

Кубань

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 23 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 23 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 18 1 6
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