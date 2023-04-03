Полузащитник «Кубани» Абдоков: «В таблицу будем смотреть после заключительного тура»
Полузащитник «Кубани» Нури Абдоков, забивший гол в шестой игре подряд, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Шинником» в матче 25-го тура первой лиги (2:0).
«Получилась боевая игра. «Шинник» сейчас на ходу, мы знали это и серьезно готовились. Впрочем, при нашем нынешнем турнирном положении совершенно неважно, кто соперник, нужно решать свою задачу, набирать очки. Счастливы, что смогли выиграть и порадовать наших болельщиков. Очень хочется, чтобы у них было как можно больше позитивных эмоций от нашей игры и результатов. Имеет ли значение, что после этого тура «Кубань» покинула зону вылета? Сейчас все имеет значение, любой нюанс, но в таблицу будем смотреть после заключительного тура. Нужно биться и отдавать все силы в каждой игре, все еще впереди. Через работу и характер результат обязательно придет. Рад ли, что удалось продлить свою голевую серию? Прежде всего рад, что набрали три очка, выиграли. Про свою серию особо не думаю. Идет и идет. Самое главное, чтобы мои голы помогали «Кубани», — сказал Абдоков «СЭ».
Всего на счету 22-летнего Абдокова 10 голов в текущем сезоне первой лиги.
После этой победы «Кубань» с 27 очками поднялась из зоны вылета на 15-е место в первой лиге. «Шинник» с 35 очками идет на восьмой строчке в таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|25
|14
|10
|1
|45-22
|52
|
2
|Рубин
|25
|12
|10
|3
|39-24
|46
|
3
|Енисей
|25
|11
|10
|4
|33-24
|43
|
4
|Алания
|25
|11
|8
|6
|39-27
|41
|
5
|Волгарь
|25
|10
|8
|7
|29-23
|38
|
6
|Арсенал
|25
|10
|6
|9
|32-31
|36
|
7
|КАМАЗ
|25
|9
|9
|7
|28-24
|36
|
8
|Шинник
|25
|10
|5
|10
|29-28
|35
|
9
|СКА-Хаб.
|25
|9
|7
|9
|38-31
|34
|
10
|Динамо Мх
|25
|8
|10
|7
|17-18
|34
|
11
|Акрон
|25
|7
|12
|6
|27-27
|33
|
12
|Нефтехимик
|25
|8
|8
|9
|21-24
|32
|
13
|Родина
|25
|8
|7
|10
|27-32
|31
|
14
|Кубань
|25
|7
|6
|12
|26-28
|27
|
15
|Велес
|25
|7
|4
|14
|24-40
|25
|
16
|Уфа
|25
|6
|6
|13
|25-34
|24
|
17
|Волга
|25
|4
|8
|13
|17-34
|20
|
18
|Краснодар-2
|25
|4
|6
|15
|16-41
|18
|7.04
|18:00
|
Волгарь – Рубин
|- : -
|7.04
|20:30
|
Балтика – Родина
|- : -
|8.04
|00:00
|
Акрон – Енисей
|- : -
|8.04
|00:00
|
Арсенал – Кубань
|- : -
|8.04
|00:00
|
Динамо Мх – КАМАЗ
|- : -
|8.04
|00:00
|
Велес – Алания
|- : -
|8.04
|00:00
|
Шинник – Волга
|- : -
|8.04
|00:00
|
СКА-Хаб. – Нефтехимик
|- : -
|9.04
|00:00
|
Краснодар-2 – Уфа
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Нури Абдоков
Кубань
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|23
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|23
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|18
|1
|6