Рязанцев — о «Рубине» в ФНЛ: «Безусловно, верю, что они вернутся в РПЛ»
Полузащитник «Торпедо», бывший игрок «Рубина» Александр Рязанцев поделился с «СЭ» мнением о выступлении казанского клуба в ФНЛ.
— Вы бывший игрок «Рубина». Как относитесь к тому, что сейчас происходит с командой?
— А что сейчас происходит с командой?
— Не играет в РПЛ.
— Бывает. «Торпедо» тоже вылетало из РПЛ.
— А то, как играет команда при Слуцком вам нравится?
— Я не смотрю, если честно, игры «Рубина».
— Верите в то, что они могут вернуться в РПЛ.
— Безусловно. ФНЛ — очень сложный турнир. Мы это на себе прочувствовали. Очень непредсказуемый. Но у «Рубина» есть все ресурсы для того, чтобы вернуться: состав, тренер, финансовые возможности.
После 17 туров первой лиги «Рубин» набрал 30 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|17
|10
|5
|2
|34-17
|35
|
2
|Балтика
|17
|8
|8
|1
|30-20
|32
|
3
|Рубин
|17
|8
|6
|3
|31-21
|30
|
4
|Енисей
|17
|8
|6
|3
|26-19
|30
|
5
|Арсенал
|17
|8
|4
|5
|25-19
|28
|
6
|КАМАЗ
|17
|7
|6
|4
|22-15
|27
|
7
|СКА-Хаб.
|17
|7
|5
|5
|30-20
|26
|
8
|Волгарь
|17
|7
|5
|5
|18-15
|26
|
9
|Шинник
|17
|7
|3
|7
|20-20
|24
|
10
|Нефтехимик
|17
|6
|6
|5
|16-12
|24
|
11
|Динамо Мх
|17
|5
|7
|5
|13-14
|22
|
12
|Акрон
|17
|4
|8
|5
|18-23
|20
|
13
|Уфа
|17
|4
|6
|7
|13-22
|18
|
14
|Родина
|17
|4
|5
|8
|14-22
|17
|
15
|Велес
|17
|5
|1
|11
|13-29
|16
|
16
|Кубань
|17
|4
|4
|9
|16-19
|16
|
17
|Краснодар-2
|17
|3
|3
|11
|11-28
|12
|
18
|Волга
|17
|1
|6
|10
|11-26
|9
|6.11
|10:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|3 : 1
|6.11
|12:00
|
Уфа – Нефтехимик
|0 : 0
|6.11
|13:00
|
Енисей – Кубань
|2 : 1
|6.11
|14:00
|
Краснодар-2 – Волгарь
|0 : 2
|6.11
|15:00
|
Акрон – Велес
|3 : 0
|6.11
|15:00
|
Родина – Волга
|2 : 1
|6.11
|16:00
|
Динамо Мх – Рубин
|0 : 1
|6.11
|17:00
|
Балтика – Алания
|2 : 1
|6.11
|17:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|0 : 1
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|9
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Бокоев
Велес
|15
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|13
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4