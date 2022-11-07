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Сегодня, 09:25

Рязанцев — о «Рубине» в ФНЛ: «Безусловно, верю, что они вернутся в РПЛ»

Александр Рязанцев поделился мнением о выступлении казанского клуба в ФНЛ
Микеле Антонов
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо», бывший игрок «Рубина» Александр Рязанцев поделился с «СЭ» мнением о выступлении казанского клуба в ФНЛ.

— Вы бывший игрок «Рубина». Как относитесь к тому, что сейчас происходит с командой?

— А что сейчас происходит с командой?

— Не играет в РПЛ.

— Бывает. «Торпедо» тоже вылетало из РПЛ.

— А то, как играет команда при Слуцком вам нравится?

— Я не смотрю, если честно, игры «Рубина».

— Верите в то, что они могут вернуться в РПЛ.

— Безусловно. ФНЛ — очень сложный турнир. Мы это на себе прочувствовали. Очень непредсказуемый. Но у «Рубина» есть все ресурсы для того, чтобы вернуться: состав, тренер, финансовые возможности.

После 17 туров первой лиги «Рубин» набрал 30 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.

Александр Рязанцев (футбол)
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 17 10 5 2 34-17 35
2
 Балтика 17 8 8 1 30-20 32
3
 Рубин 17 8 6 3 31-21 30
4
 Енисей 17 8 6 3 26-19 30
5
 Арсенал 17 8 4 5 25-19 28
6
 КАМАЗ 17 7 6 4 22-15 27
7
 СКА-Хаб. 17 7 5 5 30-20 26
8
 Волгарь 17 7 5 5 18-15 26
9
 Шинник 17 7 3 7 20-20 24
10
 Нефтехимик 17 6 6 5 16-12 24
11
 Динамо Мх 17 5 7 5 13-14 22
12
 Акрон 17 4 8 5 18-23 20
13
 Уфа 17 4 6 7 13-22 18
14
 Родина 17 4 5 8 14-22 17
15
 Велес 17 5 1 11 13-29 16
16
 Кубань 17 4 4 9 16-19 16
17
 Краснодар-2 17 3 3 11 11-28 12
18
 Волга 17 1 6 10 11-26 9
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.11 10:00
СКА-Хаб. – Шинник
 3 : 1
6.11 12:00
Уфа – Нефтехимик
 0 : 0
6.11 13:00
Енисей – Кубань
 2 : 1
6.11 14:00
Краснодар-2 – Волгарь
 0 : 2
6.11 15:00
Акрон – Велес
 3 : 0
6.11 15:00
Родина – Волга
 2 : 1
6.11 16:00
Динамо Мх – Рубин
 0 : 1
6.11 17:00
Балтика – Алания
 2 : 1
6.11 17:00
КАМАЗ – Арсенал
 0 : 1
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ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 9
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 7
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
И К Ж
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 15 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 13 1 5
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
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