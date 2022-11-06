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Слуцкий: «Всем нужно быть терпимее и толерантнее. Болельщикам нужно болеть, футболистам — играть, тогда все будет хорошо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча с махачкалинским «Динамо» (1:0) в рамках 17-го тура первой лиги.

— Когда любая команда выигрывает в концовке, второй команде кажется, что результат не очень справедлив. Уверен, что такая же позиция и у хозяев сегодня. В концовке мы все-таки смогли дожать и реализовать момент. Но если быть объективным, то в целом мы были ближе к победе по моментам, по эпизодам, больше создавали. Не скажу, что это было прям систематически, и с каким-то невероятным перевесом мы играли — нет. Но все равно в эпизодах были ближе и рады, что смогли в концовке один из немногих моментов реализовать.

— Насколько соперник играл предсказуемо для вас? Вы изучали? Кого бы отметили по игре?

— Соперник играл не совсем предсказуемо, потому что почти всегда «Динамо» играло с силовым форвардом на острие. Сегодня по существу на позиции нападающего играл Гаджиев, по крайней мере, в первом тайме, до перестановок. Я так понимаю, изначально было поставлено два молодых игрока, и планировалась их замена в перерыве. В целом по игровой модели нас вряд ли что-то удивило, но удивило отсутствие большого силового форварда. Потому что у «Динамо» очень вертикальный футбол, много борьбы, подборов, быстрых атак. «Динамо», несмотря на то, что сохранила состав после выхода из ФНЛ-2, является гиперконкурентоспособной командой и, мне кажется, никому не было легко с «Динамо» и дома, и на выезде. Если честно, так непривычно называть махачкалинскую команду «Динамо». Потому что все, включая стадион и плакаты в клубном автобусе, говорят об «Анжи». Понятно, что нужно привыкать к новым реалиям. Более того, мой первый матч на высоком профессиональном уровне был как раз против махачкалинского «Динамо».

— Завершился первый круг в первой лиге, в каком матче «Рубин» показал свой максимум?

— Думаю, что «Рубин» пока, к сожалению, в силу массы объективных, субъективных, различных причин свой максимум не показывает. У нас еще три матча в этом году, поэтому нет ощущения завершения первого круга. Все дальше происходит в недельном цикле. Нам есть еще, над чем работать.

— В команде много травмированных игроков, с повреждениями лидеры Самошников, Иванов. Когда ждать их возвращения?

— Самошников к следующей игре. Иванов точно еще появится.

— Какое состояние у Али Аднана? Когда будет известно о степени травмы игрока и его времени восстановления?

— У него сейчас возникли визовые сложности, поэтому он был вынужден выехать из России для получения визы и паспорта. Сейчас, к сожалению, это все не так быстро, поэтому мы с ним на связи и ждем, что вернется со дня на день.

— Валерий Чуперка вне заявки уже во втором матче подряд. У него травма или игрок проигрывает конкуренцию?

— Учитывая, что у нас есть места в заявке, он мог проиграть конкуренцию за место в стартовом составе, но за место в заявке у нас конкуренции по существу нет. Да, у него небольшое повреждение.

— Что бы вы хотели сказать болельщикам «Рубина» после критики со стороны Дмитрия Кабутова?

— Думаю, что всем нужно быть гораздо терпимее и толерантнее друг к другу. Болельщикам нужно болеть, футболистам — играть, тогда все будет хорошо.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-bolelschikam-nuzhno-bolet-futbolistam-igrat-togda-vse-budet-horosho

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
2
0
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