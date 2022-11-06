Слуцкий: «Всем нужно быть терпимее и толерантнее. Болельщикам нужно болеть, футболистам — играть, тогда все будет хорошо»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча с махачкалинским «Динамо» (1:0) в рамках 17-го тура первой лиги.
— Когда любая команда выигрывает в концовке, второй команде кажется, что результат не очень справедлив. Уверен, что такая же позиция и у хозяев сегодня. В концовке мы все-таки смогли дожать и реализовать момент. Но если быть объективным, то в целом мы были ближе к победе по моментам, по эпизодам, больше создавали. Не скажу, что это было прям систематически, и с каким-то невероятным перевесом мы играли — нет. Но все равно в эпизодах были ближе и рады, что смогли в концовке один из немногих моментов реализовать.
— Насколько соперник играл предсказуемо для вас? Вы изучали? Кого бы отметили по игре?
— Соперник играл не совсем предсказуемо, потому что почти всегда «Динамо» играло с силовым форвардом на острие. Сегодня по существу на позиции нападающего играл Гаджиев, по крайней мере, в первом тайме, до перестановок. Я так понимаю, изначально было поставлено два молодых игрока, и планировалась их замена в перерыве. В целом по игровой модели нас вряд ли что-то удивило, но удивило отсутствие большого силового форварда. Потому что у «Динамо» очень вертикальный футбол, много борьбы, подборов, быстрых атак. «Динамо», несмотря на то, что сохранила состав после выхода из ФНЛ-2, является гиперконкурентоспособной командой и, мне кажется, никому не было легко с «Динамо» и дома, и на выезде. Если честно, так непривычно называть махачкалинскую команду «Динамо». Потому что все, включая стадион и плакаты в клубном автобусе, говорят об «Анжи». Понятно, что нужно привыкать к новым реалиям. Более того, мой первый матч на высоком профессиональном уровне был как раз против махачкалинского «Динамо».
— Завершился первый круг в первой лиге, в каком матче «Рубин» показал свой максимум?
— Думаю, что «Рубин» пока, к сожалению, в силу массы объективных, субъективных, различных причин свой максимум не показывает. У нас еще три матча в этом году, поэтому нет ощущения завершения первого круга. Все дальше происходит в недельном цикле. Нам есть еще, над чем работать.
— В команде много травмированных игроков, с повреждениями лидеры Самошников, Иванов. Когда ждать их возвращения?
— Самошников к следующей игре. Иванов точно еще появится.
— Какое состояние у Али Аднана? Когда будет известно о степени травмы игрока и его времени восстановления?
— У него сейчас возникли визовые сложности, поэтому он был вынужден выехать из России для получения визы и паспорта. Сейчас, к сожалению, это все не так быстро, поэтому мы с ним на связи и ждем, что вернется со дня на день.
— Валерий Чуперка вне заявки уже во втором матче подряд. У него травма или игрок проигрывает конкуренцию?
— Учитывая, что у нас есть места в заявке, он мог проиграть конкуренцию за место в стартовом составе, но за место в заявке у нас конкуренции по существу нет. Да, у него небольшое повреждение.
— Что бы вы хотели сказать болельщикам «Рубина» после критики со стороны Дмитрия Кабутова?
— Думаю, что всем нужно быть гораздо терпимее и толерантнее друг к другу. Болельщикам нужно болеть, футболистам — играть, тогда все будет хорошо.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|17
|10
|5
|2
|34-17
|35
|
2
|Балтика
|17
|8
|8
|1
|30-20
|32
|
3
|Рубин
|17
|8
|6
|3
|31-21
|30
|
4
|Енисей
|17
|8
|6
|3
|26-19
|30
|
5
|Арсенал
|17
|8
|4
|5
|25-19
|28
|
6
|КАМАЗ
|17
|7
|6
|4
|22-15
|27
|
7
|СКА-Хаб.
|17
|7
|5
|5
|30-20
|26
|
8
|Волгарь
|17
|7
|5
|5
|18-15
|26
|
9
|Шинник
|17
|7
|3
|7
|20-20
|24
|
10
|Нефтехимик
|17
|6
|6
|5
|16-12
|24
|
11
|Динамо Мх
|17
|5
|7
|5
|13-14
|22
|
12
|Акрон
|17
|4
|8
|5
|18-23
|20
|
13
|Уфа
|17
|4
|6
|7
|13-22
|18
|
14
|Родина
|17
|4
|5
|8
|14-22
|17
|
15
|Велес
|17
|5
|1
|11
|13-29
|16
|
16
|Кубань
|17
|4
|4
|9
|16-19
|16
|
17
|Краснодар-2
|17
|3
|3
|11
|11-28
|12
|
18
|Волга
|17
|1
|6
|10
|11-26
|9
|6.11
|10:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|3 : 1
|6.11
|12:00
|
Уфа – Нефтехимик
|0 : 0
|6.11
|13:00
|
Енисей – Кубань
|2 : 1
|6.11
|14:00
|
Краснодар-2 – Волгарь
|0 : 2
|6.11
|15:00
|
Акрон – Велес
|3 : 0
|6.11
|15:00
|
Родина – Волга
|2 : 1
|6.11
|16:00
|
Динамо Мх – Рубин
|0 : 1
|6.11
|17:00
|
Балтика – Алания
|2 : 1
|6.11
|17:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|0 : 1
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|9
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Бокоев
Велес
|15
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|13
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4