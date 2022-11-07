«При действующем контракте с нами он перешел в тайский клуб». Гендир «Арсенала» отреагировал на претензии Чаушича
Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов в интервью «СЭ» внес ясность в ситуацию с бывшим полузащитником тульской команды Гораном Чаушичем и ответил на его претензии о задолженности по зарплате.
Ранее в интервью Metaratings.ru сербский футболист заявил, что ему не заплатили последнюю зарплату, в связи с чем он решил обратиться в суд.
— На прошлой неделе с критикой в ваш адрес выступил полузащитник Горан Чаушич, который несколько сезонов провел в «Арсенале», а сейчас играет в Таиланде. По его словам, тульский клуб остался должен ему зарплату за один месяц. Что можете ответить Чаушичу?
— В целом хорошее интервью. Желаем ему удачи в новом клубе. Однако говоря об уходе из «Арсенала» Горан, видимо, подзабыл некоторые моменты или посчитал их незначительными. Необходимо внести ясность. Дело в том, что его контракт с «Арсеналом» заканчивался 30 июня 2022 года, из Тулы он уехал 21 мая, — рассказал «СЭ» Балашов. — 15 июня команда собралась на сбор для подготовки к новому сезону, футболисту заранее было отправлено письмо с просьбой явиться в клуб, продолжить работу или заниматься вопросом прекращения отношений.
Но Чаушич к тому времени уже подписал контракт с тайским клубом и 20 июня провел за него первый матч. При действующем, напомню, контракте с «Арсеналом». Как такое возможно? Более абсурдную ситуацию представить сложно.
— Зачем тогда Чаушич обратился в спортивные судебные инстанции и вынес эту историю в публичную плоскость?
— Сложно сказать, этот вопрос нужно задавать ему. Горан хороший парень, но что касается окончания его взаимоотношений с нашим клубом, то с неприглядной стороны он выставляет только себя и никого больше. Надеюсь, для него не будет никаких последствий за то, что имея действующее соглашение с одним клубом, он подписал еще один контракт и играл за другую команду. Мы желаем успешной карьеры Горану.
— Были ли какие-то попытки урегулировать ситуацию в досудебном порядке?
— Да. Уже после окончания контракта на связь с клубом выходил его агент с предложением договориться и выплатить хотя бы часть суммы за июнь. Естественно, мы отказались от этого. Горану выплачена сумма по его фактическому нахождению в клубе по 22 мая 2022 года включительно.
Обсуждать выплату июньской зарплаты даже нелогично. Не считаем, что у нас перед ним есть задолженности.
А его разочарование... Мы тоже во многом разочарованы итогами сезона-2021/22.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|17
|10
|5
|2
|34-17
|35
|
2
|Балтика
|17
|8
|8
|1
|30-20
|32
|
3
|Рубин
|17
|8
|6
|3
|31-21
|30
|
4
|Енисей
|17
|8
|6
|3
|26-19
|30
|
5
|Арсенал
|17
|8
|4
|5
|25-19
|28
|
6
|КАМАЗ
|17
|7
|6
|4
|22-15
|27
|
7
|СКА-Хаб.
|17
|7
|5
|5
|30-20
|26
|
8
|Волгарь
|17
|7
|5
|5
|18-15
|26
|
9
|Шинник
|17
|7
|3
|7
|20-20
|24
|
10
|Нефтехимик
|17
|6
|6
|5
|16-12
|24
|
11
|Динамо Мх
|17
|5
|7
|5
|13-14
|22
|
12
|Акрон
|17
|4
|8
|5
|18-23
|20
|
13
|Уфа
|17
|4
|6
|7
|13-22
|18
|
14
|Родина
|17
|4
|5
|8
|14-22
|17
|
15
|Велес
|17
|5
|1
|11
|13-29
|16
|
16
|Кубань
|17
|4
|4
|9
|16-19
|16
|
17
|Краснодар-2
|17
|3
|3
|11
|11-28
|12
|
18
|Волга
|17
|1
|6
|10
|11-26
|9
|12.11
|14:00
|
Велес – Динамо Мх
|- : -
|13.11
|00:00
|
Алания – Родина
|- : -
|13.11
|11:00
|
СКА-Хаб. – КАМАЗ
|- : -
|13.11
|15:00
|
Волгарь – Балтика
|- : -
|13.11
|16:00
|
Арсенал – Краснодар-2
|- : -
|13.11
|16:00
|
Кубань – Нефтехимик
|- : -
|13.11
|16:00
|
Рубин – Енисей
|- : -
|13.11
|16:00
|
Шинник – Акрон
|- : -
|13.11
|16:00
|
Волга – Уфа
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|9
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Бокоев
Велес
|15
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|13
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4