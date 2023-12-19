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Сегодня, 11:08

Полузащитник «Кубани» Абдоков: «Для меня главное приносить максимальную помощь команде»

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Полузащитник «Кубани» Нури Абдоков ответил на вопрос «СЭ» об интересе из команд РПЛ.

— Ты по ходу первой части чемпионата выходил на разных позициях и в разных сочетаниях. Где наиболее комфортно чувствуешь себя?

— Для меня самое главное приносить максимальную пользу команде. Сыграю там, где требуется. Нет никаких проблем. Но сам наиболее комфортно чувствую себя под нападающим. Будет он большой или нет, не столь важно. Главное, чтобы было взаимопонимание.

— Периодически появляется информация, что тобой интересуются другие клубы, в том числе из РПЛ. Насколько это соответствует действительности?

— Это оставлю без комментариев. На данный момент все мои мысли связаны только с «Кубанью». Настроен сделать всё возможное, что помочь команде весной.

— Где и как проводишь отпуск?

— Отдыхаю дома в семейном круге. Считаю, что это наиболее продуктивно для восстановления и для того, чтобы набраться сил перед сборами.

После 20 туров в Мелбет-Первой лиги «Кубань» занимает 15-е место и имеет в активе 20 очков.

В текущем сезоне Абдоков провел 16 матчей в составе кубанской команды, в которых сумел отличиться 3 голами и 3 результативными передачами.

Первая лига
РПЛ
ФК Кубань
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

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Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

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Енисей

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