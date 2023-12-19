Полузащитник «Кубани» Абдоков: «С приходом Евсеева мы добавили в дисциплине. Тренер прививает неуступчивость»

Полузащитник «Кубани» Нури Абдоков в разговоре с «СЭ» подвел итоги первой части Мелбет-Первой лиги для кубанской команды.

— Как оценишь первую часть чемпионата для команды и для себя лично?

— Естественно, сейчас мы занимаем не то место, на которое рассчитывали перед началом сезона. Все это понимают и отдают себе отчёт в том, что такой клуб как «Кубань» должен находиться гораздо выше. Но так получилось, что неудачно провели первые туры. Потом начали постепенно исправлять ситуацию, однако многовато очков было потеряно на старте.

Поэтому на данный момент имеем то, что имеем, хотя вторую часть осеннего отрезка провели сильнее. Очень хорошо, что сумели уверенно выиграть заключительную встречу перед перерывом. Это радует, важный момент. Что касается меня лично, то немало пропустил из-за травмы. Поэтому сложно оценить и быть довольным. Скажем так, могло быть лучше.

— Что изменилось в команде, в играх, в тренировочном процессе с приходом Евсеева?

— Думаю, мы добавили в игровой дисциплине. Стали больше выигрывать единоборств, подборов. Без этого никуда. ФНЛ такая лига, что нужно показывать запредельную самоотдачу не просто в каждом матче, а в каждом игровом эпизоде. Это имеет колоссальное значение. Возможно, в чем-то мы стали действовать попроще, но зато надежнее. Как известно, Вадим Валентинович сам был очень неуступчивым футболистом. И сейчас старается прививать эти качества и нам.

— На что рассчитываете в весенней части чемпионата?

— Давайте не будем загадывать. Все действительно очень близко, плотность в таблице высочайшая. Результаты одного-двух туров могут кардинально изменить положение дел. Поэтому важно качественно подготовиться к весенней части чемпионата и играть каждый матч как последний. То есть выжимать из себя чуть больше возможного максимума. Тогда по окончании сезона будет приятно смотреть в таблицу.

После 20 туров в первой лиги «Кубань» занимает 15-е место и имеет в активе 20 очков.

В текущем сезоне Абдоков провел 16 матчей в составе кубанской команды, в которых сумел отличиться 3 голами и 3 результативными передачами.