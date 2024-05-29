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Гончаренко взял на себя вину за игру «Урала» в матче с «Акроном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги первого стыкового матча против «Акрона» (0:2) за сохранение места в РПЛ.

«Ребята, я понимаю, что у вас много вопросов, много негатива. Абсолютно по делу все. Наверное, важно отметить, что мы должны были найти очки в чемпионате, чтобы не попасть в стыковые матчи. В этом матче наша игра в атаке была очень плохой. Конечно, в этом случае всегда виноват тренер.

У ребят остается один вариант – есть еще 90 минут для того, чтобы из кожи вон вылезти и что-то сделать. Как весь чемпионат, у нас были взлеты и падения. Какие-то глобальные оценки мы делать не будем, но, еще раз скажу, попробуем сделать все возможное в ответном матче, чтобы исправить ситуацию», – сказал Гончаренко на пресс-конференции.

Ответная игра между командами пройдет на домашнем стадионе «Акрона» 1 июня. Начало – в 15.00 по московскому времени.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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