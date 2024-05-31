«СКА-Хабаровск» объявил об уходе Шаронова с поста главного тренера команды

Роман Шаронов покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска», сообщает пресс-служба армейцев.

Вместе с 47-летним специалистом дальневосточный клуб покидает старший тренер Алексей Румянцев и аналитик Вячеслав Ткачев.

Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск» с лета 2022 года. Под его руководством команда одержала 26 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 29 поражений.

Ранее в своей карьере специалист тренировал «Рубин» и кипрский «Пафос».

В сезоне-2023/24 хабаровчане заняли 12-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 41 очко в 34 турах.