«СКА-Хабаровск» объявил об уходе Шаронова с поста главного тренера команды
Роман Шаронов покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска», сообщает пресс-служба армейцев.
Вместе с 47-летним специалистом дальневосточный клуб покидает старший тренер Алексей Румянцев и аналитик Вячеслав Ткачев.
Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск» с лета 2022 года. Под его руководством команда одержала 26 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 29 поражений.
Ранее в своей карьере специалист тренировал «Рубин» и кипрский «Пафос».
В сезоне-2023/24 хабаровчане заняли 12-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 41 очко в 34 турах.
Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|34
|20
|6
|8
|56-39
|66
|
2
|Динамо Мх
|34
|18
|7
|9
|37-19
|61
|
3
|Акрон
|34
|17
|8
|9
|48-26
|59
|
4
|Арсенал
|34
|13
|16
|5
|39-25
|55
|
5
|Родина
|34
|15
|10
|9
|53-31
|55
|
6
|Енисей
|34
|15
|6
|13
|55-40
|51
|
7
|Шинник
|34
|14
|9
|11
|39-41
|51
|
8
|Алания
|34
|12
|13
|9
|42-42
|49
|
9
|Тюмень
|34
|13
|9
|12
|36-35
|48
|
10
|Торпедо
|34
|12
|11
|11
|33-33
|47
|
11
|Нефтехимик
|34
|11
|9
|14
|31-35
|42
|
12
|КАМАЗ
|34
|10
|11
|13
|30-36
|41
|
13
|СКА-Хаб.
|34
|11
|8
|15
|33-36
|41
|
14
|Сокол
|34
|10
|8
|16
|32-53
|38
|
15
|Черноморец
|34
|7
|14
|13
|30-38
|35
|
16
|Ленинградец
|34
|8
|10
|16
|27-44
|34
|
17
|Волгарь
|34
|7
|13
|14
|29-44
|34
|
18
|Кубань
|34
|5
|8
|21
|20-53
|23
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.05
|09:00
|
Енисей – Тюмень
|2 : 0
|25.05
|13:00
|
Химки – Черноморец
|2 : 1
|25.05
|13:00
|
Алания – Динамо Мх
|2 : 0
|25.05
|13:00
|
Родина – Нефтехимик
|3 : 0
|25.05
|13:00
|
Шинник – Арсенал
|1 : 0
|25.05
|13:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|2 : 1
|25.05
|13:00
|
КАМАЗ – Сокол
|1 : 2
|25.05
|13:00
|
Волгарь – Кубань
|2 : 0
|25.05
|13:00
|
Ленинградец – Торпедо
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|17
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|9
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|8
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|20
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6
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