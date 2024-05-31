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Сегодня, 09:15

«СКА-Хабаровск» объявил об уходе Шаронова с поста главного тренера команды

Владислав Корегин
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Роман Шаронов.
Фото ФК «СКА-Хабаровск»

Роман Шаронов покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска», сообщает пресс-служба армейцев.

Вместе с 47-летним специалистом дальневосточный клуб покидает старший тренер Алексей Румянцев и аналитик Вячеслав Ткачев.

Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск» с лета 2022 года. Под его руководством команда одержала 26 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 29 поражений.

Ранее в своей карьере специалист тренировал «Рубин» и кипрский «Пафос».

В сезоне-2023/24 хабаровчане заняли 12-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 41 очко в 34 турах.

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
Роман Шаронов
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
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Несколько игроков «Алании» ждут предложений от клубов РПЛ
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
Результаты / календарь
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25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 2 : 1
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 1 : 2
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 2 : 0
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Евгений Осипов

Кубань

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Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 20 1 6
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