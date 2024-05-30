Несколько игроков «Алании» ждут предложений от клубов РПЛ

Несколько топ-игроков хотят покинуть «Аланию» во время межсезонья, сообщает «РБ Спорт». Все они рассчитывают на предложения из РПЛ.

По данным источника, из клуба уйдут форварды Ислам Машуков и Николай Гиоргобиани, а также полузащитник Алан Цараев. Если им не удастся найти команды в РПЛ, то «Алания» начнет вести с ними переговоры.

Соглашения этим игроков истекают в ближайшее время.

Машуков в завершившемся сезоне стал лучшим бомбардиром «Алании», забив 14 мячей. Гиоргобиани — второй в списке лучших бомбардиров с 8 голами.