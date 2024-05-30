Юзепчук: «Вообще не жалею, что ушел из «Торпедо»

Полузащитник «Химок» Роман Юзепчук отметил, что не жалеет о переходб уходе из «Торпедо».

«Вообще не жалею, что ушел из «Торпедо». Меня пригласил Андрей Викторович Талалаев. Он мне позвонил, мы с ним поговорили перед переходом. Сказал, что хочет видеть меня в «Химках». Потом уже начали обсуждать условия контракта. Я сразу согласился», — цитирует «РБ Спорт» Юзепчука.

Сезон-2023/24 Юзепчук начинал в «Торпедо», но зимой перешел в «Химки».