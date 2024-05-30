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Юзепчук: «Думаю, в следующем году «Торпедо» выйдет в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Роман Юзепчук считает, что московское «Торпедо» выйдет в РПЛ в следующем году.

«Только положительные впечатления остались от периода в «Торпедо», учитывая, что это был мой первый клуб в России. Много с кем до сих пор общаюсь из «Торпедо». С тем же Шевченко, Стефановичем, Шамкиным. Считаю, что к российскому футболу быстро адаптировался. В «Торпедо» собран хороший состав. Думаю, в следующем году они выйдут в РПЛ. Буду надеяться на это», — цитирует «РБ Спорт» Юзепчука.

Сезон-2023/24 Юзепчук начинал в «Торпедо», но зимой перешел в «Химки».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-yuzepchuk-v-sleduyushhem-sezone-torpedo-vy-jdet-v-rpl/
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
25.05 13:00
Химки – Черноморец
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Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
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Волгарь – Кубань
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