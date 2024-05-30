Юзепчук: «Думаю, в следующем году «Торпедо» выйдет в РПЛ»

Полузащитник «Химок» Роман Юзепчук считает, что московское «Торпедо» выйдет в РПЛ в следующем году.

«Только положительные впечатления остались от периода в «Торпедо», учитывая, что это был мой первый клуб в России. Много с кем до сих пор общаюсь из «Торпедо». С тем же Шевченко, Стефановичем, Шамкиным. Считаю, что к российскому футболу быстро адаптировался. В «Торпедо» собран хороший состав. Думаю, в следующем году они выйдут в РПЛ. Буду надеяться на это», — цитирует «РБ Спорт» Юзепчука.

Сезон-2023/24 Юзепчук начинал в «Торпедо», но зимой перешел в «Химки».