Илич — о поражении от «Арсенала»: «Мы провалили игру»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич подвел итоги первого стыкового матча против тульского «Арсенала» (1:2) за право сохранить место в РПЛ.

«Мы провалили игру, проиграли. Через три дня у нас новый матч, нужно хорошо подготовиться и тогда нас будет ждать хороший результат. Мы знаем, что победим там и сможем сохранить место в премьер-лиге», — сказал Илич на пресс-конференции.

Ответная игра пройдет в Туле 1 июня. Начало — в 18.00 по московскому времени.