Полузащитник «Ахмата» Гбамбле перейдет в «Торпедо»

Полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле близок к переходу в «Торпедо», сообщает Metaratings.ru.

«Еще есть нюанс, пока это незаконченная история, поэтому комментарий дам позже», — приводит издание слова агента игрока Дмитрия Селюка.

Гбамбле выступает за «Ахмат» с января 2023 года после перехода из словацкого «Целе». На счету 22-летнего футболиста один гол и одна результативная передача в 15 матчах за грозненский клуб. Контракт игрока с «Ахматом» рассчитано до июня 2026 года.