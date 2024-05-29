Полузащитник «Ахмата» Гбамбле перейдет в «Торпедо»
Полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле близок к переходу в «Торпедо», сообщает Metaratings.ru.
«Еще есть нюанс, пока это незаконченная история, поэтому комментарий дам позже», — приводит издание слова агента игрока Дмитрия Селюка.
Гбамбле выступает за «Ахмат» с января 2023 года после перехода из словацкого «Целе». На счету 22-летнего футболиста один гол и одна результативная передача в 15 матчах за грозненский клуб. Контракт игрока с «Ахматом» рассчитано до июня 2026 года.
Источник: Metaratings.ru
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
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|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
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|16:30
|
ЦСКА – Урал
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|25.05
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|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
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Оренбург – Спартак
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Зенит
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Джон Кордоба
Краснодар
|15
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Локомотив
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Маркус Вендел
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|К
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|
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
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|1
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|24
|1
|5
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|1
|4
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