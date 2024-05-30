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Сегодня, 13:29

Геркус назвал плюсы и минусы возможного выхода в РПЛ четырех команд из Первой лиги

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус назвал «СЭ» преимущества возможного выхода в РПЛ четырех команд из Мелбет-Первой лиги.

По итогам сезона-2023/24 в РПЛ напрямую из ФНЛ поднялись «Химки» и махачкалинское «Динамо».

В первых стыковых матчах за право выступать в РПЛ «Акрон» переиграл «Урал» (2:0), а «Арсенал» одержал победу над «Пари НН» (2:1).

«Плюсы, безусловно, есть. Больше болельщиков из новых регионов, например, из Дагестана или Тольятти, если они смогут пройти дальше. Усилится конкуренция в Первой лиге, также усилится уровень борьбы в РПЛ за невылет. Не говоря уже о том, что Первая лига может получить четыре отличных клуба с прекрасными аренами», — сказал Геркус «СЭ».

Также экс-президент «Локомотива» высказался о недостатках возможного выхода в РПЛ четырех команд из Первой Лиги.

«Минусов тоже хватает. В РПЛ добавятся клубы со, скорее всего, невысокой посещаемостью. К тому же, болельщикам этих клубов только предстоит оформить Fan ID. Их стадионы тоже не выглядят многообещающе. Из-за меньшего опыта они, скорее слабее, со спортивной точки зрения», — добавил Геркус.

Ответные стыковые матчи за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25 пройдут 1 июня.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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