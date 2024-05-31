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Сегодня, 19:28

«Спартак» планирует отдать вернувшегося из «Арсенала» полузащитника Лайкина в аренду

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Московский «Спартак» готов рассматривать вариант с арендой полузащитника Максима Лайкина, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, футболист хочет получать больше игровой практики после неудачной аренды в тульском «Арсенале». При этом, есть вероятность, что новый главный тренер красно-белых Деян Станкович предоставит футболисту шанс на летних сборах.

В нынешнем сезоне в активе 21-летнего футболиста десять матчей во всех турнирах без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость воспитанника «Спартака» в 400 тысяч евро.

Источник: Metaratings.ru
Деян Станкович
ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
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1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
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 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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25.05 09:00
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25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
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Родина – Нефтехимик
 3 : 0
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Шинник – Арсенал
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Акрон – СКА-Хаб.
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