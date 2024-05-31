«Арсенал» сыграет с «Пари НН» в ответном стыковом матче в субботу, 1 июня. Игра состоится на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния «Арсенал» — «Пари НН» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — 17.45 мск. Также следить за матчем можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В первой игре победу одержал тульский клуб — 2:1.

Нижегородская команда в премьер-лиге финишировала на 13-м месте в турнирной таблице. «Арсенал» занял четвертое место в первой лиге.