1 июня в Туле «Арсенал» на одноименном стадионе дома сыграет с «Пари НН» в ответном стыковом матче за право остаться в РПЛ по итогам сезона-2023/2024. Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

29 мая в Нижнем Новгороде «Арсенал» победил «Пари НН» со счетом 2:1 в первом матче стыков РПЛ — ФНЛ. В составе гостей голы забили Максим Кайнов и Эрвинг Джо Ботака-Иобома.

«Пари НН» с главным тренером Сашей Иличем занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками по итогам сезона 2023 / 2024.

«Арсенал» под руководством Александра Сторожука стал четвертым в Мелбет-Первой лиге с 55 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.