Андреева обыграла Азаренко и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира «Ролан Гаррос». В трех сетах она выиграла у Виктории Азаренко из Белоруссии — 6:3, 3:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты. 17-летняя россиянка 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 10 из 13 брейк-пойнтов. На счету ее 34-летней соперницы 1 двойная ошибка и 9 реализованных брейк-пойнтов (из 17).

Следующей соперницей Андреевой будет американка Пейтон Стирнс.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 19) — 6:3, 3:6, 7:5