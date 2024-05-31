«Шинник» летом купит минимум двух легионеров

Ярославский «Шинник» собирается усилить состав команды в летнее трансферное окно двумя иностранцами, сообщает издание «Евро-Футбол.Ру».

В минувшем сезоне ярославская команда набрала 51 очко в турнирной таблице Первой лиги. «Шинник» финишировал на седьмой строчке.

В РПЛ квалифицировались подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо». В стыковых матчах за место в РПЛ участвуют тольяттинский «Акрон» и тульский «Арсенал».