Тульский «Арсенал» в гостях обыграл «Пари НН» в первом стыковом матче

«Арсенал» из Тулы на выезде победил «Пари НН» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25 — 2:1.

Счет на 2-й минуте открыл полузащитник туляков Максим Кайнов. Пять минут спустя нижегородцы отыгрались благодаря автоголу Эрвинга Ботака-Иобома.

На 33-й минуте Ботака-Иобома забил в ворота «Пари НН» и принес своей команде победу.

Ответная игра пройдет в Туле 1 июня. Начало — в 18.00 по московскому времени.