Непомнящий отреагировал на возможное лишение «Томи» профессионального статуса

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о том, что клуб может быть лишен профессионального статуса. Сегодня об этом заявлял пресс-аташе томичей Сергей Симонов.

«Мне об этом ничего неизвестно. Не знаю, как на самом деле сейчас там обстоят дела. Но если «Томь» исчезнет, то это будет потерей для всего российского футбола. Я в это не верю», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Заседаний апелляционной комиссии, которая определит статус клуба пройдет 30 мая.

По итогам текущего сезона ФНЛ «Томь» заняла 14-е место.

Непомнящий возглавлял томичей с 2008 по 2011 год.