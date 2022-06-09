Парфенов прокомментировал информацию о том, что возглавит «Родину»

Тренер Дмитрий Парфенов на мероприятии в честь 100-летия «Спартака» прокомментировал новость «СЭ» о том, что может возглавить «Родину».

«Я стану главным тренером «Родины»? Не слышал. Мы с клубом дружим, общаемся. Готов ли их возглавить? Обсудим, поговорим», — сказал Парфенов «СЭ».

В сезоне-2021/22 «Родина» заняла первое место в группе 3 первенства ФНЛ-2 и вышла в ФНЛ-1.

Предыдущим местом работы 47-летнего Парфенова был тульский «Арсенал». Специалист работал с командой с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года.