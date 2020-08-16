«Оренбург» сыграл вничью с «Текстильщиком», «Спартак-2» обыграл «Акрон»

«Оренбург» в матче 4-го тура ФНЛ сыграл вничью с «Текстильщиком» со счетом 1:1.

На гол Савелия Козлова клуб из Иваново ответил точным ударом Хызыра Аппаева. Оба мяча были забиты в конце второго тайма.

«Оренбург» с 10 очками лидирует в ФНЛ, «Текстильщик» с шестью очками — на 10-й строчке.

В другом матче «Спартак-2» обыграл «Акрон» со счетом 1:0, единственный гол на счету Степана Оганесяна. Москвичи с 10 очками идут вторыми, тольяттинцы с 4 очками — на 15-й строчке.

Олимп — ФНЛ

4-й тур

«Оренбург» — «Текстильщик» (Иваново) — 1:1 (0:0)

Голы: Козлов, 90+1 (1:0). Аппаев, 90+5 (1:1).

«Оренбург»: Климович, Насыров, Козлов, Капленко (Миронов, 85), Бреев, Кулишев (Прудников, 59), Эктов, Аюпов, Рикарду Алвеш, Чуканов (Шкофлек, 85), Фамейе (Скворцов, 64).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Губочкин, Обивалин, Фомин, Мосейчук (Шленкин, 73), Маричев (Агеев, 65), Сидоров (Мухаметзянов, 88), Сысуев, Романенко, Аппаев, Бачинский (Солодков, 62).

Предупреждения: Аппаев, 32. Сысуев, 56. Капленко, 83. Рикарду Алвеш, 89. Агеев, 90. Скворцов, 90+6.

Судья: Жабченко (Краснодар).

16 августа. Оренбург. Стадион «Газовик».

«Спартак-2» (Москва) — «Акрон» (Тольятти) — 1:0 (0:0)

Гол: Оганесян, 48.

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Литвинов, Воропаев, Баду, Петрунин, Миронов, Дьяков, Игнатов (Данилин, 74), Оганесян (Кутателадзе, 88), Бакалюк, Маркитесов (Кожедуб, 57).

«Акрон» (Тольятти): Волков, Магадиев (Горбунов, 60), Верхунов, Елеев (Киряков, 61), Садыков, Дудиков (Титов, 74), Газданов, Чудин, Яцкий (Малаховский, 65), Иванников (Герюгов, 35), Вахтеев.

Предупреждения: Чудин, 14. Иванников, 18. Дудиков, 51. Миронов, 55. Елеев, 56. Малаховский, 79. Бакалюк, 85. Данилин, 89.

Удаление: Чудин, 77.

Судья: Куликов (Саранск).

16 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».