«Оренбург» победил «Волгарь» и сохранил лидерство в таблице

«Оренбург» обыграл «Волгарь» в матче 6-го тура Олимп-ФНЛ — 2:1. Это позволило команде сохранить первое место в турнирной таблице.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

6-й тур

«Оренбург» — «Волгарь» (Астрахань) — 2:1 (1:1)

Голы: Эктов, 8 (1:0). Лобкарев, 45+1 (1:1). Эктов, 81 (2:1).

«Оренбург»: Климович, Малых, Насыров, С.Козлов, Сиваков, Капленко (Миронов, 46), Ткачук (Фамейе, 63), Рикарду Алвеш (Чуканов, 76), Эктов (Скворцов, 88), Аюпов, А.В.Козлов (Кулишев, 88).

«Волгарь»: Антипин, Журавлев, Д.Козлов, Бердников, Хомуха, Ведерников, Лобкарев (Бутенко, 45+3. Гасилин, 90), Полубояринов, Павлишин (Болонин, 84), Погосов (Мендель, 64), Сергеев (Сагитов, 70).

Предупреждения: Журавлев, 16. Сергеев, 45. Бутенко, 64. Бердников, 82. Аюпов, 90+2.

Судья: Шадыханов (Москва).

30 августа. Оренбург. Стадион «Газовик». 598 зрителей.