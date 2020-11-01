«Оренбург» победил «Чертаново» и вышел на второе место в ФНЛ
«Оренбург» обыграл «Чертаново» в матче 19-го тура Олимп-ФНЛ — 3:1. Это позволило команде Марцела Лички обойти временно вернуться на второе место в таблице, обойдя «Крылья Советов». Самарцы позднее проведут выездную игру с «Торпедо».
Первенство России
Олимп — ФНЛ
19-й тур
«Оренбург» — «Чертаново» (Москва) — 3:1 (1:1)
Голы: Ткачук, 7 (1:0). Савельев, 45 (1:1). Козлов, 54 (2:1). Фамейе, 65 (3:1).
«Оренбург»: Климович, Сиваков, Смирнов, Ткачук (Скворцов, 73), Аюпов, Эктов, Капленко, Шкофлек (Палиенко, 67), Козлов (Юсупов, 80), Чуканов (Бидловский, 90), Фамейе (Воробьев, 86).
«Чертаново»: Абаев (Радионов, 76), Бартасевич (Молодняков, 69), Никитенков, Гудков (Алексеев, 71), Ляхов, Герчиков, Надольский (Завезен, 64), Першин, Сулейманов, Левин (Молчанов, 81), Савельев.
Предупреждения: Смирнов, 51. Гудков, 58. Скворцов, 83.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
1 ноября. Оренбург. Стадион «Газовик».
«Велес» (Москва) — «Динамо» (Брянск) — 2:1 (1:1)
Голы: Мараев, 30 (0:1). Малания, 36 (1:1). Максименко, 51 (2:1).
«Велес»: Овчинников, Малания, Котов, Ботака-Иобома, Кахидзе, Родионов (Климов, 82), Максименко (Стефанович, 77), Осипов, Галоян (Джамалутдинов, 73), Майга (Кирсанов, 41), Баев (Алиев, 70).
«Динамо»: Кузнецов, Сапаев, Крючков, Никитин (Сорокин, 46), Луппа (Баранов, 58), Васильев, Валикаев (Пикатов, 46), Дрогунов (Укомский, 46), Мараев, Першин, Вотинов.
Предупреждения: Никитин, 17. Луппа, 57. Алиев, 71. Котов, 75.
Удаление: Луппа, 58.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
1 ноября. Домодедово. Стадион «Авангард».
«Шинник» (Ярославль) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:1 (1:1)
Голы: Игнатович, 4 (1:0). Воробьев, 17 (1:1). Низамутдинов, 83 (2:1).
«Шинник»: Зириков, Евсеев (Щадин, 46), Стешин, Покидышев, Игнатович (Самойлов, 66), Маляров (Самсонов, 56), Зинков (Наседкин, 84), Бетюжнов, Олейников, Самодин (Гонгапшев, 80), Низамутдинов.
«Волгарь»: Саганович, Локтионов, Хомуха, Лобкарев (Погосов, 55), Козлов, Болонин (Журавлев, 71), Мендель, Павлишин, Емельянов (Полубояринов, 62), Белоус (Бердников, 46), Воробьев (Гасилин, 83).
Предупреждения: Евсеев, 28. Белоус, 31. Игнатович, 64. Наседкин, 90.
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
1 ноября. Ярославль. Стадион «Шинник».
«Акрон» (Тольятти) — «Текстильщик» (Иваново) — 3:1 (2:0)
Голы: Герюгов, 4 (1:0). Герюгов, 35 (2:0). Бачинский, 67 (2:1). Чудин, 73 (3:1).
«Акрон»: Колесников, Жестоков, К.Морозов (Киреев, 90+1), Киряков (Елеев, 81), Верхунов, Чудин, Газданов (Босов, 65), Герюгов (Яцкий, 84), Потапов, Делькин, Иванников (Квеквескири, 81).
«Текстильщик»: Смирнов, Ю.Морозов, Обивалин, Макушкин (Альшанский, 87), Губочкин, Горюшкин, Батов (Агеев, 46), Сидоров, Мухаметзянов (Маричев, 46), Мнацаканян, Бачинский.
Предупреждения: Киряков, 12. Сидоров, 80.
Судья: Сафьян (Москва).
1 ноября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/