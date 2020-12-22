Ольга Смородская отреагировала на информацию о выдвижении на пост президента ФНЛ
Ольга Смородская заявила «СЭ», что думает над выдвижением в президенты ФНЛ. Информация об этом появилась в Telegram-канале Football Truth.
— Пока ничего не комментирую.
— Но планы такие есть?
— Я думаю.
Ольга Смородская являлась президентом футбольного «Локомотива» с 2010 по 2016 год. Смородская покинула пост президента «Локомотива» 10 августа, а ее место тогда занял экс-гендиректор «Лиги-ТВ» Илья Геркус. ?
(Севастиан Терлецкий)
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