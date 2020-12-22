Ольга Смородская отреагировала на информацию о выдвижении на пост президента ФНЛ

Ольга Смородская заявила «СЭ», что думает над выдвижением в президенты ФНЛ. Информация об этом появилась в Telegram-канале Football Truth.

— Пока ничего не комментирую.

— Но планы такие есть?

— Я думаю.

Ольга Смородская являлась президентом футбольного «Локомотива» с 2010 по 2016 год. Смородская покинула пост президента «Локомотива» 10 августа, а ее место тогда занял экс-гендиректор «Лиги-ТВ» Илья Геркус. ?

(Севастиан Терлецкий)