Новым главным тренером «Черноморца» станет Вадим Гаранин

По информации «СЭ», новым главным тренером «Черноморца» будет Вадим Гаранин.

15 ноября стало известно, что Константин Зырянов покинул пост главного тренера новороссийского клуба. Он возглавлял команду с октября 2022 года.

52-летнего Гаранин на данный момент является ассистентом главного тренера «Балтики-БФУ». Ранее он возглавлял «Сочи» и «Енисей».

В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги «Черноморец» занимает 15-е место, набрав 18 очков в 18 матчах.