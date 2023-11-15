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Сегодня, 12:39

Константин Зырянов покинул пост главного тренера «Черноморца»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Черноморец» и Константин Зырянов приняли совместное решение о расторжении контракта.

Вместе с Зыряновым клуб покидают помощник главного тренера Константин Лобов, тренер Дмитрий Вязьмикин и тренер вратарей Юрий Окрошидзе.

«Мы с «Черноморцем» благодарны Константину Георгиевичу за выход команды под его руководством в ФНЛ по итогам прошлого сезона. От себя лично и от клуба желаем Константину Зырянову удачи и успехов в его дальнейшей тренерской карьере. О назначении нового главного тренера «Черноморца» будет объявлено в ближайшее время. Уверен, что команда решит поставленные на этот сезон задачи», — приводит пресс-служба клуба слова президента «Черноморца» Андрея Кравченко.

46-летний Зырянов в октябре 2022 года был назначен главным тренером новороссийского клуба.

В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги «Черноморец» занимает 15-е место, набрав 18 очков в 18 турах. У команды 3 победы, 6 поражений и 9 ничейных результатов.

Источник: ФК Черноморец
Константин Зырянов
Футбол
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 18 10 5 3 27-13 35
2
 Акрон 18 10 4 4 26-13 34
3
 Динамо Мх 18 10 4 4 18-7 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 18 7 8 3 22-15 29
7
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
8
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
9
 КАМАЗ 18 6 6 6 17-16 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
12
 Шинник 18 6 4 8 23-31 22
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.11 00:00
Динамо Мх – Тюмень
 - : -
18.11 00:00
Акрон – Волгарь
 - : -
18.11 16:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
19.11 00:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
19.11 00:00
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
19.11 00:00
Черноморец – Ленинградец
 - : -
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 - : -
20.11 17:00
Алания – Химки
 - : -
20.11 19:30
Торпедо – Родина
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Джонатан Окоронкво

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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

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Ислам Машуков

Ислам Машуков

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Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

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Шинник

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Илья Петров

СКА-Хабаровск

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И К Ж
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Заур Тарба

Алания

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